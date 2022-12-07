Наша плоть имеет слабость ко греху. Что нужно делать в Рождественский пост?
Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с отцом Григорием Целковым, руководителем миссионерского отдела Борисовской епархии.
Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Отец Григорий, традиционно с началом Рождественского поста, который уже идет, проходят Рождественские чтения – крупный просветительский форум, одним из событий которого стала Миссионерская литургия, которую вы совершали вместе с другими священниками. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Хотим, чтобы это привлекло людей, которые еще находятся на пути к храму
Иерей Григорий Целков, руководитель миссионерского отдела Борисовской епархии:
Божественная литургия – это особое сокровище православной церкви. Конечно, мы хотим, чтобы это сокровище, эта тайна и таинство церкви как можно больше привлекло людей. Особенно тех людей, которые еще находятся на пути к храму, находятся в том моменте, когда они где-то на распутье или еще только готовы прийти в храм Божий. Миссионерская просветительская литургия, которую мы еще называем богослужение с толкованием, комментариями – это богослужение, которое направлено на то, чтобы ответить людям, которые говорят: «Мы не понимаем вашего богослужения, ваш язык». Чтобы лучше люди прониклись, особенно те, которые пришли в храм и только начали искать Бога, получили эти ответы о важности Божественной литургии. На такой Божественной литургии, с толкованиями и комментариями, священник простит пожертвовать каким-то ровным ходом богослужения, где происходят небольшие остановки и священник комментирует. Конечно, направлен этот комментарий в первую очередь, чтобы человек глубинно и осознанно подходил к пониманию происходящих событий на литургии.
Олег Лепешенков:
Вы как священник на что в большей степени обращаете внимание своих постоянных прихожан или тех, кто только совершает свои первые шаги к храму?
Молитва в дни Рождественского поста – особый повод, чтобы принести дар Богу
Иерей Григорий Целков:
Конечно, мы в первую очередь обращаем внимание на важность Евхаристической чаши. Ведь центр Божественной литургии – это Евхаристия. Евхаристия – это благодарение. Все мы знаем три вида молитвы. Это просительная молитва – подай, Господи – славословящая и благодарственная молитва. Так вот славословящая молитва – это жемчужина, которая совершается именно в Таинстве Евхаристии, то есть благодарение Господа за все. За все его дары, которые он дает людям, чтобы человек смог соединиться со Христом. А соединение это возможно только тогда, когда человек непосредственно участвует в Таинстве Евхаристии, особенно в дни рождественского и постного периодов.
Олег Лепешенков:
Чем так важны эти дни?
Иерей Григорий Целков:
Эти дни, конечно, важны для христиан. Марк Подвижник говорил: «Молитва бесплодна без поста и пост бесплоден без молитвы». Соответственно, это два крыла, которые человека возводят, возносят к Богу. И это особая молитва, ведь просительные молитвы можно дома совершать, моно дома читать священные писания, но Евхаристическая чаша, молитвы литургии как раз таки совершаются только в храме Божьем, Святом Алтаре, священнослужителями с общей молитвой всей церкви. Конечно, именно молитва церкви в дни Рождественского поста является особым поводом, чтобы действительно принести особый дар Богу. Как подарок новорожденному младенцу Христу.
Олег Лепешенков:
Часто в посту говорят о том, что не нужно делать. Мне попалась рекомендация на одной страничке социальных сетей храма, что стоит делать во время поста. Было сказано: отложите ложечку для поедания ближних, откажитесь от осуждающих приправ, оберните жену или мужа в теплые объятья, желательно ежедневно. Как вы считаете, подходящая для поста рекомендация?
Что можно и чего нельзя делать во время Рождественского поста?
Иерей Григорий Целков:
Конечно, потому что это евангельские слова. Господь всегда нам говорит о том, что Царство небесное достигается путем милостыни, добродетели. Кто напоил голодного, накормил, дал, принес. Милосердие, то есть там милость сердца, которую христианин приносит в полноте друг другу. Господь главное говорит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Дисциплина поста необходима, потому что именно во время соблюдения каких-то и норм питания, и сопрягая все это с молитвой, церковным участием – это все дает великий плод, потому что одно без другого, конечно, не может существовать.
Наша плоть имеет слабость ко греху, поэтому в нем рождается много страстей. Эти страсти во многом можно преодолеть, соблюдая дисциплины поста, ограничивая себя. Потому что наша плоть будет всегда возмущаться этому: как же так, меня в чем-то ущемили? Но человек сам ответить на это не сможет – только с помощью силы Божьей. Здесь Таинство церкви, евхаристическое участие христианина помогают человеку восполнить эти духовные пробелы. Тогда человек действительно и пост переносит спокойно, и молитва идет совершенно по другому руслу.
Олег Лепешенков:
Можно сказать, что пост – это все же не цель, а средство?
«Пост – это средство для достижения духовного созревания»
Иерей Григорий Целков:
Конечно, пост – это средство для достижения духовного созревания, единения с Богом. Все средства духовной жизни нам даны лишь для одного – чтобы внутреннего человека очистить, действительно родить эту молитву искреннюю, которая даст нам познать Бога. Поиск Бога – это и есть цель поста. Господь нам дал подсказку в Евангелие. Он говорит: «Кто любит меня, тот соблюдай заповеди мои». Поэтому действительно соблюдение Законов Божьих – один из самых главных отличительных моментов жизни христианина, потому что в посту, конечно, когда человек трудится, молится, Господь ему помогает. А когда он еще совершает это именно с соучастием Бога в Евхаристии, когда он принимает Христа, то, конечно, Господь его наделяет великими дарами Духа Святого.
Олег Лепешенков:
Литургия отличается от других богослужений православной церкви. Чем?
Чем отличается литургия от других богослужений православной церкви?
Иерей Григорий Целков:
Все иные богослужения православной церкви имеют покаянный характер. Лишь литургия – это не место покаяния, это место торжества и радости, встречи со Христом. Иоанн Златоуст говорил, что желание присутствовать на литургии и приобщаться к чаше должно быть таким же желанием, как младенец желает питаться от матери молоком. Он даже говорит о том, что как бы хвататься за ее край одежды. Так и мы должны, действительно, желать ухватиться за чашу христову.
Каждый из нас должен стремиться подрожать ей в этом служении. Как праздновать Введение в храм Пресвятой Богородицы – подробнее здесь.
Это молитва радости, торжества. Это молитва, когда в таинстве, в том, что не человек совершает, а Бог делает, Господь низводится Святого Духа на святые дары. Хлеб и вино – те приношения, когда люди приносят в храм Божий, невидимо становятся истинным телом и истинной кровью самого Бога. В этом священном таинстве люди соединяются со Христом, становятся частью Христа. То есть причастие является частью Бога. Стать частью Бога – значит причаститься на литургии. Поэтому Божественная литургия – это торжество веры.
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