Каждый из нас должен стремиться подрожать ей в этом служении. Как праздновать Введение в храм Пресвятой Богородицы?

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:

Замечательный праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. О событиях этого дня мы не найдем упоминаний в Священном Писании, его историю для нас сохранило Священное Предание. В этот день, как мы верим, Пресвятая Богородица была введена на служение, ее жизнь в храме своими праведными родителями – Иоакимом и Анной. Этот день – повод для нас задуматься, может быть, о двух вещах. Первое – это то, как мы соотносим наших детей и Бога, чувствуем ли мы, что каждый из них – дар Божий. По христианскому учению, мы должны, прежде всего, наши жизни и жизни наших детей посвятить Богу, на служение ему. Вот что говорит нам об этом православное богослужение. Одно из наиболее часто употребляемых обращений в молитве, которое звучит за любым православным богослужением, звучит так: «Пресвятую, пречистую, преблагословенную Владычицу нашу Богородицу Приснодеву Марию, помянув со всеми святыми, сами себя и всю жизнь нашу Богу предадим». Это богословское измерение праздника.