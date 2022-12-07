Каждый из нас должен стремиться подрожать ей в этом служении. Как праздновать Введение в храм Пресвятой Богородицы?

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму. Рубрика «Вопрос к священнику».
Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму. Рубрика «Вопрос к священнику».
Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:
Замечательный праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. О событиях этого дня мы не найдем упоминаний в Священном Писании, его историю для нас сохранило Священное Предание. В этот день, как мы верим, Пресвятая Богородица была введена на служение, ее жизнь в храме своими праведными родителями – Иоакимом и Анной. Этот день – повод для нас задуматься, может быть, о двух вещах. Первое – это то, как мы соотносим наших детей и Бога, чувствуем ли мы, что каждый из них – дар Божий. По христианскому учению, мы должны, прежде всего, наши жизни и жизни наших детей посвятить Богу, на служение ему. Вот что говорит нам об этом православное богослужение. Одно из наиболее часто употребляемых обращений в молитве, которое звучит за любым православным богослужением, звучит так: «Пресвятую, пречистую, преблагословенную Владычицу нашу Богородицу Приснодеву Марию, помянув со всеми святыми, сами себя и всю жизнь нашу Богу предадим». Это богословское измерение праздника.
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Протоиерей Владимир Долгополов:
Также мы можем задуматься о месте и значении храма в нашей жизни, поскольку Пресвятая Богородица явила собой храм божества, как об этом нам также рассказывают песнопения праздника. Святое Евангелие говорит о том, что не только стены храма, но и наши тела должны стать вместилищем Святого Духа – значит, храмом. Несомненно, в высшей степени таким храмом стала сама Пресвятая Богородица, которая родила Бога слова – Господа нашего Иисуса Христа. Каждый из нас в свою меру, в меру своих сил, душевных и телесных, должен стремиться подрожать ей в этом служении. Самих себя соделывать храмами Святого Духа и, несомненно, заботиться о строительстве, благоукрашении и должном почтении к храмам Божьим, которые являются местом его особого присутствия на Земле. Поэтому давайте постараемся найти время, чтобы посетить храм, и вместе с нашими детьми прославить Бога, и таким образом достойно почтить его Пресвятую Матерь.
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