Новости Беларуси. В Минске планируют обязать застройщиков сносить ветхие дома в течение шести месяцев после отселения. С такой инициативой выступили землеустроительные службы города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сегодня в Минске насчитывается 280 жилых домов, подлежащих сносу. Из них полностью отселены 186.

Денис Синельников, начальник землеустроительной службы Мингорисполкома:

В целях решения данной проблемы теперь исполком будет готовить решение о предстоящем изъятии земельных участков и сносе недвижимого имущества, находящегося на нем, со сроками сноса таких объектов. Общими усилиями будем наводить порядок на территории Минска.