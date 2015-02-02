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В Минске планируют обязать застройщиков сносить ветхие дома в течение шести месяцев после отселения

02 февраля 2015 17:46
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Новости Беларуси. В Минске планируют обязать застройщиков сносить ветхие дома в течение шести месяцев после отселения. С такой инициативой выступили землеустроительные службы города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сегодня в Минске насчитывается 280 жилых домов, подлежащих сносу. Из них полностью отселены 186.

Денис Синельников, начальник землеустроительной службы Мингорисполкома:
В целях решения данной проблемы теперь исполком будет готовить решение о предстоящем изъятии земельных участков и сносе недвижимого имущества, находящегося на нем, со сроками сноса таких объектов. Общими усилиями будем наводить порядок на территории Минска.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика # Денис Синельников

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