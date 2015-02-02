Снежок диаметром в 3 м и окружностью более 7 м слепили работники одного из минских рынков

Новости Беларуси. Из пятисантиметрового снежка слепить гигантский ком в несколько метров. Недетские рекорды в «детском» ремесле бьют минчане.

Что называется, вспомнили детство – в этот раз мастерство лепки из снега демонстрировали работники одного из столичных рынков.

Гигантский снежок диметром в три метра и окружностью более семи побил рекорд, который установили журналисты одной из газет еще в 2006 году.

На создание объемного шедевра ушел целый день и несколько килограммов снежной массы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.