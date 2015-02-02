90 человек пострадали в Минске от гололеда за сутки. Андрей Шорец раскритиковал коммунальщиков

Новости Беларуси. Теплая погода на выходных обернулась настоящей проблемой в будние дни. Весенняя оттепель превратила Минск в настоящий каток.

Только за последние сутки жертвами гололеда стали 90 человек, более 20 из них госпитализированы.

Травматологические пункты и 2 февраля собирают аншлаги. Коридоры районных поликлиник переполнены, врачи работают в усиленном режиме.

Валерий Врублевский, заместитель главного врача по травматолого-ортопедической помощи УЗ «6-я городская клиническая больница»:

За сегодняшнее утро обратились в клинику 30 пациентов по экстренным показаниям, из 8 человек госпитализированы. Наиболее типичные травмы – это, конечно, по большей части ушибы и повреждения связочного аппарата.

Лариса Сеноженская:

Подходила к магазину, а там лед. Не удержалась и упала. Там не посыпано, там чистый голый лед.

Ирина Мизевич:

В 6.20 утра шла на работу, по улице Бирюзова. Не посыпано, гололед.

Ситуацию с уборкой города обсуждали я и на оперативном совещании в Мингорисполкоме. Мэр Минска раскритиковал низкие темпы посыпки реагентами тротуаров и дворов.

Андрей Шорец поручил разобраться в ситуации, в каких районах города был всплеск гололедных травм, и привлечь к ответственности нерасторопных руководителей служб и подразделений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.