Школьники из Луганской области нашли новых друзей в Пуховичском районе и придумали акцию «Живи и верь»

Новости Беларуси. В пуховичской школе белорусские ребята вместе с детьми из Луганской области готовятся к акции, которая уже через несколько дней объединит учеников по обе стороны.

Он выучил неродной для себя язык и нашел общий со сверстниками из Беларуси. «Гарного» парня из Украины выдает лишь чуть заметный акцент. А еще недетские воспоминания, о которых он предпочитает молчать.

Из коротких обрывистых фраз понятно одно: началась война, в Северодонецке Луганской области все чаще вместо детского смеха рвались снаряды и сотрясалась земля. Большой семье Авдеенко пришлось бежать.

Никита Бритов, ученик ГУО «Пуховичская средняя школа»:

Когда я ехал в Беларусь, танки стреляли, выводили всех мужчин и спрашивали, кто пойдет на войну.

В свои 11 он уже рассуждает о том, какой бывает жизнь и что с приездом в Беларусь его сильно изменилось. С родителями, бабушкой и двумя сестрами они уехали из некогда экономического и промышленного центра Украины – Мариуполя. Многие родственники и друзья Никиты все еще там. Теперь связь с ними только по телефону.

Никита Бритов, ученик ГУО «Пуховичская средняя школа»:

Рассказывают, что бомбят, в подвале сидят через день.

Ангелина Бондаренко, ученица ГУО «Пуховичская средняя школа»:

За четыре дня собрали все свои вещи. Очень было страшно, потому что все дороги были заминированы, говорили ехать след в след, иначе будет беда.

Тот день – 12 августа – Ангелина помнит отчетливо. Вместе с маленькой сестричкой и родителями они сделали «шаг» в новую мирную жизнь. Школу выпускница окончит уже на белорусской земле.

Только в этой пуховичской школе за партами с белорусскими одноклассниками – пять ребят из Украины. Во всем же районе – три десятка.

Валентина Беседина, директор ГУО «Пуховичская средняя школа»:

Они ничем не отличаются от наших детей: такие же умные, смышленые, доброжелательные. Точно такие же, как и наши дети. Но только испуганные войной.

Дом семья Бондаренко получила от колхоза. Теперь там работают и мама, и папа 11-классницы Ангелины.

Юлия Бондаренко, мама:

Кто диван, кто подушку, кто кружку, кто ложку. С миру по нитке.

Без слез историю своей семьи мама Юлия рассказывать не может. К тому же в Луганской области все еще остаются родители, брат и друзья.

Юлия Бондаренко, мама:

По краю дороги были сожженные машины легковые. На машинах трафареты висели, спереди и на лобовом стекле «Дети». На дверке, на решетке машин. Везде, где можно было.

Ульяна:

Мне было страшно, очень.

Игрушки Ули и вправду остались дома. А вот воспоминания, к сожалению, навсегда с ней. Правда, теперь она рисует голубое небо, солнце и обязательно принцессу-бабочку, на которую так мечтает быть похожей.

1 сентября маленькая Ульяна пойдет в первый класс, старшая сестра уже будет студенткой. А вот в Пуховичской средней школе, которая и стала второй альма-матер для юных героев сюжета, придумали свою акцию – «Живи и верь». Маленькие браслеты, сделанные вручную, повяжут мальчишкам и девчонкам, как символ того, что это не должно повториться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.