В Минске педагоги и священники обсудили вопросы патриотического воспитания

Новости Беларуси. В Храме-памятнике в честь Всех Святых состоялась диалоговая площадка по основам духовно-нравственной культуры и патриотизма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мероприятие прошло в рамках XI педагогического марафона «Единство, гражданственность, патриотизм – ключевой ресурс развития образования Минщины». Открытый микрофон собрал около полусотни человек. Это педагоги центрального региона и священники. Тематика встречи: малая родина, любовь к ней, а также сохранение духовного и материального наследия. Обсуждались вопросы воспитания молодежи, ее развития.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

Если педагог неравнодушен, если он это выполняет с глубоким пониманием необходимости той миссии, которую он выполняет, результат будет очевиден. Сегодня точечно работая с родителями, работая с ребятами, мы стараемся привлечь их для занятия этим делом.

В 2021 году у школьников 5-6 классов появился факультатив «Основы духовно-нравственного воспитания и патриотизма». Для них специально было создано тематическое пособие. В будущем курс предлагают ввести с 1 по 11 класс.