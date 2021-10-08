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В Минске педагоги и священники обсудили вопросы патриотического воспитания

08 октября 2021 14:49
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Новости Беларуси. В Храме-памятнике в честь Всех Святых состоялась диалоговая площадка по основам духовно-нравственной культуры и патриотизма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Минске педагоги и священники обсудили вопросы патриотического воспитания-1

Мероприятие прошло в рамках XI педагогического марафона «Единство, гражданственность, патриотизм – ключевой ресурс развития образования Минщины». Открытый микрофон собрал около полусотни человек. Это педагоги центрального региона и священники. Тематика встречи: малая родина, любовь к ней, а также сохранение духовного и материального наследия.  Обсуждались вопросы воспитания молодежи, ее развития.

В Минске педагоги и священники обсудили вопросы патриотического воспитания-4

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:
Если педагог неравнодушен, если он это выполняет с глубоким пониманием необходимости той миссии, которую он выполняет, результат будет очевиден. Сегодня точечно работая с родителями, работая с ребятами, мы стараемся привлечь их для занятия этим делом.  

В 2021 году у школьников 5-6 классов появился факультатив «Основы духовно-нравственного воспитания и патриотизма». Для них специально было создано тематическое пособие. В будущем курс предлагают ввести с 1 по 11 класс.  

# Государственная социальная политика # общество # Николай Башко # Фотофакт

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