Польша заявила, что ночью с территории Беларуси велась стрельба. Госпогранкомитет опроверг эти сообщения

Ситуация на границе с Польшей рождает очередные информационные спекуляции от Министерства обороны этой страны. Накануне в своем Twitter ведомство рассказало о группе беженцев на белорусско-польской границе. Однако в своем аккаунте военные почему-то забыли рассказать, что предшествовало ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Так, на видео, опубликованном белорусскими пограничниками, польская полиция буквально доставляет на военной технике к границе беженцев и вытесняет их в Беларусь. Польша целенаправленно распространяет фейковую информацию, чтобы скрыть от общественности реальную картину происходящих на границе событий и оправдать свои незаконные действия.

При этом, напоминаем, Польша запрещает работать журналистам в приграничных с Беларусью районах, а тех, кто это пытается сделать, отправляет под суд. Польскую версию событий опровергают и сами мигранты: даже без переводчика можно понять, как польская сторона вытесняла их на территорию нашей страны.