Какое количество антител должно быть, чтобы считать себя защищённым? Отвечает инфекционист

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Если врачи говорят: между первой прививкой – когда мы прошли полный курс – и вот сейчас ревакцинация, должно пройти не менее полугода. Если, например, через четыре месяца сделать тест – покажет, что нет антител, можно ли делать ревакцинацию?

Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования:

Это ни о чем не говорит. Алена Родовская:

Просто все равно нужно срок этот – шесть месяцев – выдержать?