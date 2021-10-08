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Какое количество антител должно быть, чтобы считать себя защищённым? Отвечает инфекционист

08 октября 2021 14:26
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Если врачи говорят: между первой прививкой – когда мы прошли полный курс – и вот сейчас ревакцинация, должно пройти не менее полугода. Если, например, через четыре месяца сделать тест – покажет, что нет антител, можно ли делать ревакцинацию?

Какое количество антител должно быть, чтобы считать себя защищённым? Отвечает инфекционист-1

Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Это ни о чем не говорит.

Алена Родовская:
Просто все равно нужно срок этот – шесть месяцев – выдержать?

Какое количество антител должно быть, чтобы считать себя защищённым? Отвечает инфекционист-3

Юрий Горбич:
Вопрос немножко не в этом. Дело в том, что на самом деле вопрос самый главный, на который никто не знает ответа: а назовите мне количество антител, которое у вас должно быть, чтобы вы считались защищенными? Назовите мне его.

Алена Родовская:
Понятно, что к вам мы не можем предъявлять какие-либо претензии. Вы исследуете этот вирус.

Юрий Горбич:
А если его нет, то, соответственно, любой результат вашего теста, который вы получите (будет у вас там 6 тысяч антител, 400 антител, 20 тысяч антител) служит исключительно для одного – посмотреть на своего коллегу, который сделал то же самое и сказать: «А у меня больше».

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# Вакцинация # общество # Алена Родовская # Юрий Горбич # Фотофакт

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