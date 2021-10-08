Какое количество антител должно быть, чтобы считать себя защищённым? Отвечает инфекционист

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Если врачи говорят: между первой прививкой – когда мы прошли полный курс – и вот сейчас ревакцинация, должно пройти не менее полугода. Если, например, через четыре месяца сделать тест – покажет, что нет антител, можно ли делать ревакцинацию?
Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Это ни о чем не говорит.
Алена Родовская:
Просто все равно нужно срок этот – шесть месяцев – выдержать?
Юрий Горбич:
Вопрос немножко не в этом. Дело в том, что на самом деле вопрос самый главный, на который никто не знает ответа: а назовите мне количество антител, которое у вас должно быть, чтобы вы считались защищенными? Назовите мне его.
Алена Родовская:
Понятно, что к вам мы не можем предъявлять какие-либо претензии. Вы исследуете этот вирус.
Юрий Горбич:
А если его нет, то, соответственно, любой результат вашего теста, который вы получите (будет у вас там 6 тысяч антител, 400 антител, 20 тысяч антител) служит исключительно для одного – посмотреть на своего коллегу, который сделал то же самое и сказать: «А у меня больше».
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