Для самых активных подготовили подарки. В Минской области пройдёт акция «Чистый лес»

Новости Беларуси. Сохраняя природные богатства. В Минской области 9 октября пройдет акция «Чистый лес», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Сохраняя природные богатства. В Минской области 9 октября пройдет акция «Чистый лес», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Принять участие в ней может любой желающий. Для этого нужно обратиться в районный лесхоз. Там выдадут инвентарь и обозначат фронт работ.
Цель акции – навести порядок и озеленить территории.
В Столбцовском районе представители трудовых организаций и молодежь будут работать на 15 гектарах.
Александр Шарапа, заместитель директора Столбцовского лесхоза:
Мы убираем сухостойные деревья, упавшие ветки, мусор. Если брать по 2020 году, у нас приняло участие более 400 человек. В позапрошлом году было еще больше. Мы убрали в том году больше 16 кубометров, вывезли на полигоны. Посадили 4,5 гектара леса.
Кроме уборки лесного фонда, в районе планируют благоустроить места возле мемориальных комплексов и памятных знаков. Для самых активных волонтеров подготовили подарки.