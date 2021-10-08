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Для самых активных подготовили подарки. В Минской области пройдёт акция «Чистый лес»

08 октября 2021 14:47
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Новости Беларуси. Сохраняя природные богатства. В Минской области 9 октября пройдет акция «Чистый лес», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для самых активных подготовили подарки. В Минской области пройдёт акция «Чистый лес»-1

Принять участие в ней может любой желающий. Для этого нужно обратиться в районный лесхоз. Там выдадут инвентарь и обозначат фронт работ.

Цель акции – навести порядок и озеленить территории.

В Столбцовском районе представители трудовых организаций и молодежь будут работать на 15 гектарах.

Для самых активных подготовили подарки. В Минской области пройдёт акция «Чистый лес»-4

Александр Шарапа, заместитель директора Столбцовского лесхоза:
Мы убираем сухостойные деревья, упавшие ветки, мусор. Если брать по 2020 году, у нас приняло участие более 400 человек. В позапрошлом году было еще больше. Мы убрали в том году больше 16 кубометров, вывезли на полигоны. Посадили 4,5 гектара леса.

Для самых активных подготовили подарки. В Минской области пройдёт акция «Чистый лес»-7

Кроме уборки лесного фонда, в районе планируют благоустроить места возле мемориальных комплексов и памятных знаков. Для самых активных волонтеров подготовили подарки.

# Государственная лесная политика # общество # Александр Шарапа # Фотофакт

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