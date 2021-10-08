Для самых активных подготовили подарки. В Минской области пройдёт акция «Чистый лес»

Новости Беларуси. Сохраняя природные богатства. В Минской области 9 октября пройдет акция «Чистый лес», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Принять участие в ней может любой желающий. Для этого нужно обратиться в районный лесхоз. Там выдадут инвентарь и обозначат фронт работ.

Цель акции – навести порядок и озеленить территории.

В Столбцовском районе представители трудовых организаций и молодежь будут работать на 15 гектарах.