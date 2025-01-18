В Минске открыли обновлённую 2-ю поликлинику. Как масштабная модернизация отразится на качестве услуг?

Теперь официально. В стране стартовала пятилетка качества – соответствующий указ накануне подписал глава государства. Приоритеты расставлены, перед правительством и местными органами власти стоят серьезные задачи. Впрочем, сделать жизнь в стране еще лучше – ответственность каждого. Ведь Беларусь – наш общий дом. Пятилетка качества предусматривает всесторонние преобразования, в том числе в системе здравоохранения. Среди важных задач – повышение рождаемости. С этой целью гарантировано проведение бесплатной попытки ЭКО, теперь предлагается обсудить возможность введения еще одной. Важным компонентом улучшения демографии является и общее укрепление здоровья. А это напрямую связано с доступностью медицинской помощи. Работа в стране ведется на всех уровнях – от столицы до самых отдаленных населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня хорошие новости для жителей Фрунзенского района Минска. Здесь после модернизации открылась 2-я поликлиника. В смену здесь обслуживают более тысячи пациентов, а в целом помощь оказывается 48 тысячам белорусов. Полина Королева продолжит.

Возведенное в 1995 году здание планировалось как санаторий-профилакторий. Однако Фрунзенский район столицы – уже в те годы многотысячник – нуждался в поликлинике. За 30 лет активной работы база (сети коммуникаций, инженерные сооружения) износились, была начата реконструкция.

Вадим Борейко, директор филиала «Строительное управление № 199» Стройтреста № 35:

Сложнее реконструировать. Этот объект – мы прошли в процессе стройки пять экспертиз. Когда вскрываются стяжки, полы, штукатурка, возникает ряд комплексных конструктивных решений. Только на прохождение экспертиз понадобилось полгода. Но мы стройку не останавливали. Единовременная работа более 350 специалистов позволила завершить реконструкцию в срок – за два года. В ходе работ устранили и первоначальные недочеты, например, оптимизировали планировку помещений. Теперь здесь все как должно быть. Сегодня поликлиника во Фрунзенском районе – наиболее высокотехнологичное медучреждение столицы. Хирургия, травматология, реабилитационный комплекс – есть все, что необходимо.

Юлия Иванова, заведующая отделением медицинской реабилитации 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района Минска:

Реабилитация нужна любому возрасту, и для пожилого, и для молодого. Потому что много травм различных, это востребовано. Для моей специализации очень важно. Мы закупили тренажеры новые, будем осваивать их. Обновилась вся наша линейка для лечебной физкультуры, массажа, сделали новые кабинеты. И вообще поликлиника преобразилась кардинально, очень все красиво, приятно.