Поликлиника открылась после реконструкции во Фрунзенском районе
Улучшить доступность и качество медпомощи – одна из основных задач системы здравоохранения в пятилетку качества. 18 января во Фрунзенском районе, крупнейшем в столице, после модернизации открылась 2-я центральная районная клиническая поликлиника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В смену здесь обслуживают более тысячи пациентов, а в целом помощь оказывается 48 тысячам белорусов. Построенное в 1995 году, здание планировалось как санаторий-профилакторий, а потому были нюансы, в том числе с планировкой. Благодаря модернизации их удалось устранить.
На реконструкцию ушло два года, сегодня красная лента перерезана и поликлиника готова принимать пациентов. Изменилось не только внешнее, но и внутреннее содержание объекта.
Николай Трубчик, главный врач 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района:
Все то оборудование, которое у нас было, во-первых, все заменено на новое, современное и другого класса. Например, четыре аппарата УЗИ высокого класса поставлено, шесть рентгеновских аппаратов, аппарат рентгеновской компьютерной томографии, аппарат магнитно-резонансной томографии. Он чуть позже будет во втором пусковом, но тоже запланирован.
Как отметил министр здравоохранения, поликлиника во Фрунзенском районе сегодня наиболее высокотехнологичное медучреждение в столице. В целом уровень оказания помощи повышается на всех этапах: от скорой помощи до стационара. И работа продолжится, особенно в пятилетку качества.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
За 30 лет у нас нет сбоев и срывов в формате реконструкции, постройки новых учреждений. В 2025 году в городе Минске планируется к вводу 8 объектов системы здравоохранения, 4 из них поликлиники. Мы говорим о том, что данная сфера деятельности развивается как планомерно, так и высокотехнологично.
Продолжается в стране и работа над Кодексом здравоохранения. Документ объединит все профильные нормотворческие акты и указы в единую форму. Обсуждения продлили, чтобы уделить достаточное внимание всем вопросам и возможным проблемным моментам. Как подчеркнул профильный министр, даже после принятия кодекс будет дополняться с учетом запроса людей и времени.