Поликлиника открылась после реконструкции во Фрунзенском районе

Улучшить доступность и качество медпомощи – одна из основных задач системы здравоохранения в пятилетку качества. 18 января во Фрунзенском районе, крупнейшем в столице, после модернизации открылась 2-я центральная районная клиническая поликлиника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В смену здесь обслуживают более тысячи пациентов, а в целом помощь оказывается 48 тысячам белорусов. Построенное в 1995 году, здание планировалось как санаторий-профилакторий, а потому были нюансы, в том числе с планировкой. Благодаря модернизации их удалось устранить. На реконструкцию ушло два года, сегодня красная лента перерезана и поликлиника готова принимать пациентов. Изменилось не только внешнее, но и внутреннее содержание объекта.

Николай Трубчик, главный врач 2-й центральной районной поликлиники Фрунзенского района:

Все то оборудование, которое у нас было, во-первых, все заменено на новое, современное и другого класса. Например, четыре аппарата УЗИ высокого класса поставлено, шесть рентгеновских аппаратов, аппарат рентгеновской компьютерной томографии, аппарат магнитно-резонансной томографии. Он чуть позже будет во втором пусковом, но тоже запланирован.