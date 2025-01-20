В Минске открыли новый корпус Белорусского государственного медицинского университета
Современные аудитории, виртуальные лаборатории и тренажеры-симуляторы. В Минске состоялось торжественное открытие практико-ориентированного корпуса белорусского государственного медицинского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В корпусе есть все, что поможет студентам закрепить теорию на практике на самом современном оборудовании. Это позволит повысить стандарты и эффективность медицинского образования. В здании организованы виртуальная лаборатория и 4D-зал, позволяющие моделировать различные чрезвычайные ситуации. В аудитории для будущих стоматологов установлены тренажеры-симуляторы, за которыми могут одновременно обучаться 36 студентов. Подобные инновационные модули созданы и для других медицинских специальностей.
Ренат Саттаров, студент 4 курса лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета:
Данный корпус позволяет отработать все практические навыки непосредственно на симуляторах и смоделировать любую патологию: как хирургическую, так и терапевтическую у пациента.
Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
Здесь преподавание будет осуществляться по замкнутому кругу, начиная от подготовительного отделение. Абитуриенты здесь занимаются, наши иностранные студенты, которых у нас достаточно много, сдают экзамены уже по гистологии, по биологии. Ну и, конечно же, будут заниматься уже наши предвыпускники, это студенты 5-6 курса, будут отрабатывать свои навыки на современном симуляционном оборудовании.
Строительство восьмиэтажного практико-ориентированного корпуса началось два года назад, по указу Президента Беларуси. Корпус рассчитан на тысячу учебных мест и оснащен современными технологиями для подготовки будущих медиков.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Эти объекты важны. Они играют роль презентации страны. Они играют роль повышения качества, обеспечения образовательного процесса для белорусских студентов. И, конечно, мы понимаем, что развиваются технологии, развиваются возможности. И в этой части некоторые из тех объектов, на которых сейчас проводится, по слову говоря, образовательное мероприятие, требуют или оптимизации, или совершенствования. И, конечно, огромная благодарность главе государства за то, что по всем аспектам социального государства, начиная от образования, здравоохранения, заканчивая дорогами и другими направлениями, всегда реализуются масштабные проекты, которые влияют на качество. Всех этих процессов.
20 января в БГМУ – медицинское образование получают 8 тысяч студентов. Не мало среди них и иностранцев. Появление нового корпуса позволит университету увеличить экспорт образовательных услуг.