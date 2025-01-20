В Минске открыли новый корпус Белорусского государственного медицинского университета

Современные аудитории, виртуальные лаборатории и тренажеры-симуляторы. В Минске состоялось торжественное открытие практико-ориентированного корпуса белорусского государственного медицинского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В корпусе есть все, что поможет студентам закрепить теорию на практике на самом современном оборудовании. Это позволит повысить стандарты и эффективность медицинского образования. В здании организованы виртуальная лаборатория и 4D-зал, позволяющие моделировать различные чрезвычайные ситуации. В аудитории для будущих стоматологов установлены тренажеры-симуляторы, за которыми могут одновременно обучаться 36 студентов. Подобные инновационные модули созданы и для других медицинских специальностей.

Ренат Саттаров, студент 4 курса лечебного факультета Белорусского государственного медицинского университета:

Данный корпус позволяет отработать все практические навыки непосредственно на симуляторах и смоделировать любую патологию: как хирургическую, так и терапевтическую у пациента. Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Здесь преподавание будет осуществляться по замкнутому кругу, начиная от подготовительного отделение. Абитуриенты здесь занимаются, наши иностранные студенты, которых у нас достаточно много, сдают экзамены уже по гистологии, по биологии. Ну и, конечно же, будут заниматься уже наши предвыпускники, это студенты 5-6 курса, будут отрабатывать свои навыки на современном симуляционном оборудовании.

Строительство восьмиэтажного практико-ориентированного корпуса началось два года назад, по указу Президента Беларуси. Корпус рассчитан на тысячу учебных мест и оснащен современными технологиями для подготовки будущих медиков.