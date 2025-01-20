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В Гродно состоялась встреча руководства региона с трудовыми коллективами медицинских учреждений

20 января 2025 13:31
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Предстоящие выборы Президента и изменения, которые произошли в нашей стране за последние три десятилетия. Эти темы гродненские медики обсудили 20 января с руководством региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно состоялась встреча руководства региона с трудовыми коллективами медицинских учреждений-2

Председатель облисполкома Владимир Караник встретился с трудовыми коллективами Гродненской университетской клиники и больницы скорой медицинской помощи. Говорили об отношении к электоральной кампании молодежи и о том, что выборы – это не только право, но и гражданский долг каждого жителя страны.

В Гродно состоялась встреча руководства региона с трудовыми коллективами медицинских учреждений-4

Ирина Колендович, валеолог городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гродно:
Я как избиратель обязательно пойду на выборы, потому что мое мнение важно не только для данного момента, но и для будущего. Я хочу, чтобы моя страна была процветающей, и то, что мы имеем сегодня, для молодежи важно не потерять, а сохранить.

В Гродно состоялась встреча руководства региона с трудовыми коллективами медицинских учреждений-6

Тересса Воробьева, врач акушер-гинеколог (заведующий отделением) городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гродно:
Быть равнодушным нельзя. Участие в выборах определяет, действительно, дальнейшее развитие твоей страны.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Вопросов прозвучало немало. Касались они использования в медицине искусственного интеллекта и перспектив развития системы здравоохранения.

# Медицина # Выборы в Беларуси # Здравоохранение Беларуси

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