В Гродно состоялась встреча руководства региона с трудовыми коллективами медицинских учреждений

Предстоящие выборы Президента и изменения, которые произошли в нашей стране за последние три десятилетия. Эти темы гродненские медики обсудили 20 января с руководством региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель облисполкома Владимир Караник встретился с трудовыми коллективами Гродненской университетской клиники и больницы скорой медицинской помощи. Говорили об отношении к электоральной кампании молодежи и о том, что выборы – это не только право, но и гражданский долг каждого жителя страны.

Ирина Колендович, валеолог городской клинической больницы скорой медицинской помощи Гродно:

Я как избиратель обязательно пойду на выборы, потому что мое мнение важно не только для данного момента, но и для будущего. Я хочу, чтобы моя страна была процветающей, и то, что мы имеем сегодня, для молодежи важно не потерять, а сохранить.