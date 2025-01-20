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Животные с тяжёлой судьбой поселились на ферме под Молодечно. Белоруска рассказала, как спасает зверей

20 января 2025 11:42
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Щедрая душа! В нашем объективе – настоящая героиня! Многодетная мама, хозяйка фермерского хозяйства и агроусадьбы Анастасия Чернявская. В деревне Тивидовка Молодечненского района она воплотила мечту детства – завела лошадей и пони разных пород, коз, овечек, ламу, верблюдов и многих других.

Животные с тяжёлой судьбой поселились на ферме под Молодечно. Белоруска рассказала, как спасает зверей-2

К «бременским музыкантам» стали приезжать со всей страны. Заряжаются позитивом, катаются и делают пушистые кадры. Угощаются вкуснейшей молочной продукцией и пробуют омлет из страусиного яйца.

Животные с тяжёлой судьбой поселились на ферме под Молодечно. Белоруска рассказала, как спасает зверей-4

Но не только туризмом славится эта фазенда. Многие зверушки и птицы здесь – спасенные. После лечения крепких особей выпускают в дикую природу, слабых оставляют на постоянку.

Животные с тяжёлой судьбой поселились на ферме под Молодечно. Белоруска рассказала, как спасает зверей-6

Анастасия Чернявская, хозяйка фермерского хозяйства:
Это косулька, которого зовут Тишка. Он попал к нам в возрасте одного дня, люди нашли его в лесу малышом и привезли к нам. Мы тут же дали объявление, искали молочную козу, чтобы можно было его кормить. Умка также взял ответственность на себя выращивать ее, воспитывать, это ее лучший друг. Он абсолютно здоров. Будет ли он выпускаться, будет решаться с природоохраной, нужно пройти реабилитацию, когда они полностью созревают, они начинают забывать людей. Они хотят тогда в лес, у них начинается гон, все – мама, прощай.

Животные с тяжёлой судьбой поселились на ферме под Молодечно. Белоруска рассказала, как спасает зверей-8

Пенсионерки лошадь Маруся и ослица Мира – лучшие подружки. Первую хозяева хотели сдать на мясокомбинат. Вторая работала в Псковском цирке, но случилось воспаление копыт. Списали со счетов, отдали недобросовестным людям, в итоге пришлось долго восстанавливать и даже заново учить ходить. Теперь Маруся оберегает Миру, как своего ребенка.

Животные с тяжёлой судьбой поселились на ферме под Молодечно. Белоруска рассказала, как спасает зверей-10

Трогательная история вышла с Умкой, его подбросили на морозе щенком. Сейчас благодарный охранник – звезда TikTok и лучшая нянька для новичков, попавших в беду.

Подробности смотрите в видео.

# Животные # Анастасия Чернявская

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