Животные с тяжёлой судьбой поселились на ферме под Молодечно. Белоруска рассказала, как спасает зверей

Анастасия Чернявская, хозяйка фермерского хозяйства:

Это косулька, которого зовут Тишка. Он попал к нам в возрасте одного дня, люди нашли его в лесу малышом и привезли к нам. Мы тут же дали объявление, искали молочную козу, чтобы можно было его кормить. Умка также взял ответственность на себя выращивать ее, воспитывать, это ее лучший друг. Он абсолютно здоров. Будет ли он выпускаться, будет решаться с природоохраной, нужно пройти реабилитацию, когда они полностью созревают, они начинают забывать людей. Они хотят тогда в лес, у них начинается гон, все – мама, прощай.