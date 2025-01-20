Лукашенко подписал Указ о повышении пенсий

В среднем на 10 % увеличится доход получателей. На выплату пенсий в феврале будет направлено около 2,2 миллиардов рублей, из которых 196 миллионов – дополнительные расходы в связи с принятием Указа. Как ранее сообщали в Министерстве труда и социальной защиты, в 2025 году на выплату пенсий будет направлено 26 миллиардов рублей, что на 3,3 миллиарда больше, чем в 2024-м.