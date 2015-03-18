Новости Беларуси. Танцуют, поют и даже читают Шекспира. В Минске открылась всемирно известная выставка роботов. «Умные машины» прибыли в Беларусь со всех уголков света.

Главной «звездой» шоу стал уникальный гаджет по имени Теспиан. Он умеет общаться, копировать жесты, петь, танцевать, смеяться и даже плакать.

Среди других гостей — умеющий читать сказки Нао и робот Бакстер, способный за несколько минут научиться узнавать новые объекты.

Анна Баранец, волонтер:

Это французский робот, разработанный для изучения общения робота и человека. Вы можете заложить в него жесты, которые вам кажутся интересными, любую информацию, которую хотите, чтобы он знал, распознавал.

Сергей Васильев, инженер:

Мы собираем роботов со всего мира. У нас роботы из Англии, Японии, Кореи, Франции, Соединенных Штатов. То есть эти роботы есть везде по отдельности, но у нас они все собраны.

У посетителей «Бала роботов» есть возможность не только пообщаться с «умными машинами», но и побывать на мастер-классах от известных робототехников Беларуси, а также понаблюдать за поединками по робо-сумо.