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День Святого Патрика 16 марта отмечают в Ирландии

17 марта 2015 07:22
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Новости Ирландии. В Ирландии 16 марта отмечают День святого Патрика. Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил главу государства Майкла Хиггинса с национальным праздником. В поздравлении говорится, что Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии и укреплении успешного сотрудничества с Ирландией.

День Святого Патрика 16 марта отмечают во многих странах мира. И  Беларусь не исключение. Его традиционные символы — зеленый цвет и трилистник. А еще прекрасное настроение и веселая музыка, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

# общество # Праздничные даты # Фотофакт

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