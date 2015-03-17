День Святого Патрика 16 марта отмечают в Ирландии

Новости Ирландии. В Ирландии 16 марта отмечают День святого Патрика. Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил главу государства Майкла Хиггинса с национальным праздником. В поздравлении говорится, что Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии и укреплении успешного сотрудничества с Ирландией.

День Святого Патрика 16 марта отмечают во многих странах мира. И Беларусь не исключение. Его традиционные символы — зеленый цвет и трилистник. А еще прекрасное настроение и веселая музыка, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.