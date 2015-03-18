Новости Беларуси. Тем временем в Беларуси началась подготовка уже и к летнему сезону. Специалисты Минприроды проводят рейды в зонах массового отдыха населения.

Тщательному исследованию подверглась и береговая линия Минского моря.

В центре внимания – порядок на побережье, потенциальные места кострищ и скопления мусора, а также нарушения правил парковки автомобилей. Только за прошедший купальный сезон за подобное правонарушение было составлено 3 тысячи протоколов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, состояние Заславского водохранилища – на постоянном контроле.

Полностью благоустроить пляжи, в том числе и на других столичных водоемах, планируют к 18 мая. Они пополнятся мусорными контейнерами, кабинками для переодевания и мангалами общего пользования.

Николай Козак, начальник отдела государственного контроля за охраной и использованием земель, лесов, животного и растительного мира минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Мы перед этим уже вот семь таких рейдовых мероприятий провели, то есть объехали все зоны отдыха. Зафиксировали все то, что мы увидели. И все это довели тем, кто обслуживает – Минскому леспаркхозу, – для устранения, для включения в план. Парковка в неустановленных местах, разведение костров.

Александр Проминский, начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Изготавливаем своими силами 11 беседок, появится порядка 6-7 комплектов лесной мебели. Сейчас вот непосредственно предприятие занимается уборкой сухостойных ветровальных деревьев. Уже более активная фаза по благоустройству зон отдыха будет в апреле месяце.