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Кто имеет право на транспортные услуги «Социальное такси»?

17 марта 2015 10:20
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С утра в здании администрации района необычайно оживленно. Женщины с орденами и медалями на груди волнуются: им предстоит ехать на мероприятие, которое посвящено ветеранам Великой Отечественной войны. Добраться до места назначения дамы намерены на социальном такси.

Но не только ветераны могут воспользоваться таким бесплатным транспортом. Вызвать социальное такси могут: инвалиды I-ой группы, инвалиды-колясочники, дети-инвалиды до 18 лет и работающие инвалиды II-ой группы старше 70-ти лет, размер пенсии которых не превышает 1,5 бюджета прожиточного минимума.

Для героинь нашего сюжета отправиться в дорогу - одно удовольствие: можно не только по душам поболтать, но еще и стихи собственного сочинения почитать.

Время в пути пролетело незаметно. Ветераны с комфортом прибыли в пункт назначения и отправились на мероприятие. Обратно домой их заберёт этот же микроавтобус.

Очередь на такой транспорт немаленькая. Поэтому лучше записываться заранее. Только за прошлый год социальное такси вызывали 66 тысяч 491 раз. Чаще всего им пользовались во Фрунзенском районе.

Если вы попадаете в список, кому положено право на социальное такси, не стесняйтесь и обращайтесь в территориальный центр социального обслуживания населения вашего района.

# общество # Социальная помощь # Фотофакт # Александр Андриевский # Борис Никифоров

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