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В Минске от коронавируса вакцинировались около 10 тысяч человек

26 марта 2021 21:06
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Новости Беларуси. В Минске вакцину от коронавирусной инфекции получили около 10 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске от коронавируса вакцинировались около 10 тысяч человек-1

Прививают медиков, работников учреждений образования, социального обслуживания населения, а также постояльцев учреждений с круглосуточным пребыванием.

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Прививки делают российской вакциной «Спутник V» и китайской Vero Cell. Оба препарата вводят два раза с интервалом в три недели.

В Минске от коронавируса вакцинировались около 10 тысяч человек-4

Массовая вакцинация населения начнется в апреле. Записаться на прививку можно онлайн на сайтах медучреждений или по телефону. Чтобы защититься от вирусов, санитарные службы напоминают не забывать о масочном режиме и сохранять дистанцию в полтора-два метра.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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