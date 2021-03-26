В Минске от коронавируса вакцинировались около 10 тысяч человек

Новости Беларуси. В Минске вакцину от коронавирусной инфекции получили около 10 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске вакцину от коронавирусной инфекции получили около 10 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Прививают медиков, работников учреждений образования, социального обслуживания населения, а также постояльцев учреждений с круглосуточным пребыванием.
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Прививки делают российской вакциной «Спутник V» и китайской Vero Cell. Оба препарата вводят два раза с интервалом в три недели.
Массовая вакцинация населения начнется в апреле. Записаться на прививку можно онлайн на сайтах медучреждений или по телефону. Чтобы защититься от вирусов, санитарные службы напоминают не забывать о масочном режиме и сохранять дистанцию в полтора-два метра.