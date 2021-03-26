«Перец собак отводит». Стали известны новые подробности подготовки терактов в Беларуси

Новости Беларуси. Задержан неоднократно судимый радикал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

Что о нем известно? Это 35-летний житель Пинского района. К совершению теракта он подготовил два самодельных взрывных устройства. Первое положил в мусорку рядом с детской площадкой на улице Уборевича в Минске. Второе планировал установить в воинской части в Печах. Мужчину задержали с поличным в момент совершения преступления.

Вычислен и задержан с поличным при попытке установить СВУ – самодельное взрывное устройство – на территории воинской части в Печах.

– Здесь поставить, поджечь. А второй человек за углом снимать должен был на телефон.

– Что еще у вас было в пакете, кроме самодельного взрывного устройства?

– Дымовая шашка была. Ее хотели применить для создания эффекта, чтобы дыма было много.

– Еще что было в пакете?

– Черный перец молотый.

– Для чего?

– Как правило показывает, перец собак отводит, чтобы по следам не ходили.

Первое взрывное устройство уже было заложено в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича. Мелкие детали для большего радиуса воздействия и часовой механизм, чтобы выждать момент, когда жертв было бы максимально много. Взрывное устройство в мусорном баке возле детской площадки на Уборевича. Кто готовил теракты в Беларуси? Первый же допрос задержанного ошеломляет: сам никогда не делал бомб, подсказали в Telegram-канале, а прямая связь была с каким-то неизвестным народным мстителем из BYPOL.

– Каким образом было сделано вами самодельное взрывное устройство?

– Раскручен, вынута вот эта вот штучка, штырек, вставлен шнур, засыпан…

– Шнур вы где взяли?

– С пиротехнических изделий, салютов. Оттуда же и порох.

– Как шнур называется?

– Бикфордов шнур.

– Порох где вы взяли?

– Шнур вставили сюда… Порох? С салютов.