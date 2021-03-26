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«Перец собак отводит». Стали известны новые подробности подготовки терактов в Беларуси

26 марта 2021 20:07
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Новости Беларуси. Задержан неоднократно судимый радикал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:
Что о нем известно? Это 35-летний житель Пинского района. К совершению теракта он подготовил два самодельных взрывных устройства. Первое положил в мусорку рядом с детской площадкой на улице Уборевича в Минске. Второе планировал установить в воинской части в Печах. Мужчину задержали с поличным в момент совершения преступления.

«Перец собак отводит». Стали известны новые подробности подготовки терактов в Беларуси-1

Вычислен и задержан с поличным при попытке установить СВУ – самодельное взрывное устройство – на территории воинской части в Печах.

«Перец собак отводит». Стали известны новые подробности подготовки терактов в Беларуси-4

– Здесь поставить, поджечь. А второй человек за углом снимать должен был на телефон.
– Что еще у вас было в пакете, кроме самодельного взрывного устройства?
– Дымовая шашка была. Ее хотели применить для создания эффекта, чтобы дыма было много.

«Перец собак отводит». Стали известны новые подробности подготовки терактов в Беларуси-7

– Еще что было в пакете?
– Черный перец молотый.
– Для чего?
– Как правило показывает, перец собак отводит, чтобы по следам не ходили.

«Перец собак отводит». Стали известны новые подробности подготовки терактов в Беларуси-10

Первое взрывное устройство уже было заложено в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича. Мелкие детали для большего радиуса воздействия и часовой механизм, чтобы выждать момент, когда жертв было бы максимально много.

Взрывное устройство в мусорном баке возле детской площадки на Уборевича. Кто готовил теракты в Беларуси?

Первый же допрос задержанного ошеломляет: сам никогда не делал бомб, подсказали в Telegram-канале, а прямая связь была с каким-то неизвестным народным мстителем из BYPOL.

«Перец собак отводит». Стали известны новые подробности подготовки терактов в Беларуси-13

«Перец собак отводит». Стали известны новые подробности подготовки терактов в Беларуси-15

– Каким образом было сделано вами самодельное взрывное устройство?
– Раскручен, вынута вот эта вот штучка, штырек, вставлен шнур, засыпан…
– Шнур вы где взяли?
– С пиротехнических изделий, салютов. Оттуда же и порох.

«Перец собак отводит». Стали известны новые подробности подготовки терактов в Беларуси-18

– Как шнур называется?
– Бикфордов шнур.
– Порох где вы взяли?
– Шнур вставили сюда… Порох? С салютов.

«Перец собак отводит». Стали известны новые подробности подготовки терактов в Беларуси-21

– Вы полную банку пороха насыпали?
– Нет, не полную. По объему не хватало.
– Чем заполнили еще?
– Заполнили перчатками одноразовыми, и наверх насыпали порох.

# Теракт # общество # Виктория Ходосок # Евгений Поболовец # Фотофакт

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