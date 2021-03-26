«Перец собак отводит». Стали известны новые подробности подготовки терактов в Беларуси
Новости Беларуси. Задержан неоднократно судимый радикал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Что о нем известно? Это 35-летний житель Пинского района. К совершению теракта он подготовил два самодельных взрывных устройства. Первое положил в мусорку рядом с детской площадкой на улице Уборевича в Минске. Второе планировал установить в воинской части в Печах. Мужчину задержали с поличным в момент совершения преступления.
Вычислен и задержан с поличным при попытке установить СВУ – самодельное взрывное устройство – на территории воинской части в Печах.
– Здесь поставить, поджечь. А второй человек за углом снимать должен был на телефон.
– Что еще у вас было в пакете, кроме самодельного взрывного устройства?
– Дымовая шашка была. Ее хотели применить для создания эффекта, чтобы дыма было много.
– Еще что было в пакете?
– Черный перец молотый.
– Для чего?
– Как правило показывает, перец собак отводит, чтобы по следам не ходили.
Первое взрывное устройство уже было заложено в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича. Мелкие детали для большего радиуса воздействия и часовой механизм, чтобы выждать момент, когда жертв было бы максимально много.
Взрывное устройство в мусорном баке возле детской площадки на Уборевича. Кто готовил теракты в Беларуси?
Первый же допрос задержанного ошеломляет: сам никогда не делал бомб, подсказали в Telegram-канале, а прямая связь была с каким-то неизвестным народным мстителем из BYPOL.
– Каким образом было сделано вами самодельное взрывное устройство?
– Раскручен, вынута вот эта вот штучка, штырек, вставлен шнур, засыпан…
– Шнур вы где взяли?
– С пиротехнических изделий, салютов. Оттуда же и порох.
– Как шнур называется?
– Бикфордов шнур.
– Порох где вы взяли?
– Шнур вставили сюда… Порох? С салютов.
– Вы полную банку пороха насыпали?
– Нет, не полную. По объему не хватало.
– Чем заполнили еще?
– Заполнили перчатками одноразовыми, и наверх насыпали порох.