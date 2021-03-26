«Есть уже договор о сотрудничестве с Минским городским технопарком». Какой проект предложил на «100 идей» школьник из Боровлян

Новости Беларуси. 11-классник из Боровлян Алексей Савеня разработал бизнес-план первой в стране стартап-школы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Проект был представлен на национальном конкурсе «100 идей для Беларуси» и прошел в финал. По задумке, преподаватели будут помогать детям и подросткам разрабатывать свои бизнес-проекты и искать инвесторов, проводить тренинги и мастер-классы, в том числе и по ораторскому мастерству.

Алексей Савеня, ученик Боровлянской средней школы № 3:

На данный момент уже у моей есть школы договор о сотрудничестве с Минским городским технопарком, который всячески поддерживает развитие этого проекта. Уже было произведено несколько результативных хакатонов и митапов, есть определенные результаты и проекты, которые можно развивать. Однако, конечно, на данный момент необходимо создать четкий коллектив. Стабильность коллектива – стабильная аудитория. После создания стабильной аудитории проект можно будет развивать с ускоренными темпами.