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«Есть уже договор о сотрудничестве с Минским городским технопарком». Какой проект предложил на «100 идей» школьник из Боровлян

26 марта 2021 21:04
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Новости Беларуси. 11-классник из Боровлян Алексей Савеня разработал бизнес-план первой в стране стартап-школы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Есть уже договор о сотрудничестве с Минским городским технопарком». Какой проект предложил на «100 идей» школьник из Боровлян-1

Проект был представлен на национальном конкурсе «100 идей для Беларуси» и прошел в финал. По задумке, преподаватели будут помогать детям и подросткам разрабатывать свои бизнес-проекты и искать инвесторов, проводить тренинги и мастер-классы, в том числе и по ораторскому мастерству.

«Есть уже договор о сотрудничестве с Минским городским технопарком». Какой проект предложил на «100 идей» школьник из Боровлян-4

Алексей Савеня, ученик Боровлянской средней школы № 3:
На данный момент уже у моей есть школы договор о сотрудничестве с Минским городским технопарком, который всячески поддерживает развитие этого проекта. Уже было произведено несколько результативных хакатонов и митапов, есть определенные результаты и проекты, которые можно развивать. Однако, конечно, на данный момент необходимо создать четкий коллектив. Стабильность коллектива – стабильная аудитория. После создания стабильной аудитории проект можно будет развивать с ускоренными темпами.

«Есть уже договор о сотрудничестве с Минским городским технопарком». Какой проект предложил на «100 идей» школьник из Боровлян-7

В 2021 году конкурс «100 идей для Беларуси» прошел в 10-й раз. Финалистов выбирали в двух возрастных группах: учащиеся и студенты, а также рабочая молодежь. Проекты оценивались в таких номинациях, как медицина, промышленные и строительные технологии, общество, экономика, социальная сфера.

# Конкурс # общество # Алексей Савеня # Фотофакт

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