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В Минской области начали подготовку пляжей к купальному сезону

26 марта 2021 20:49
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Новости Беларуси. Подготовка к купальному сезону – в Минской области приступили к благоустройству пляжных зон после зимы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области начали подготовку пляжей к купальному сезону-1

Только возле Вилейского водохранилища пять зон отдыха. Все их нужно благоустроить. Объем работы большой: очистить береговую линию, отремонтировать беседки, привести в порядок кабинки для переодевания и обновить скамейки. Активно готовятся к сезону и на станциях ОСВОД.

В Минской области начали подготовку пляжей к купальному сезону-4

Егор Ровдо, начальник Вилейской спасательной станции:
Спасательная станция на данный момент подготавливается к летнему сезону. Подготавливаем всю технику, которая будет стоять на воде. Непосредственно проверяем все ходовые качества, баллоны, герметичность – чтобы все было к лету готово. По пляжам подготавливаем сейчас буи, будем прочищать дно акватории.

В Минской области начали подготовку пляжей к купальному сезону-7

Планируется, что все пляжи будут готовы уже к 1 мая. Санитарные службы в начале сезона проверят качество воды – возьмут пробы на всех водоемах.

# Отдых # общество # Егор Ровдо # Фотофакт

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