В Минской области начали подготовку пляжей к купальному сезону

Новости Беларуси. Подготовка к купальному сезону – в Минской области приступили к благоустройству пляжных зон после зимы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только возле Вилейского водохранилища пять зон отдыха. Все их нужно благоустроить. Объем работы большой: очистить береговую линию, отремонтировать беседки, привести в порядок кабинки для переодевания и обновить скамейки. Активно готовятся к сезону и на станциях ОСВОД.

Егор Ровдо, начальник Вилейской спасательной станции:

Спасательная станция на данный момент подготавливается к летнему сезону. Подготавливаем всю технику, которая будет стоять на воде. Непосредственно проверяем все ходовые качества, баллоны, герметичность – чтобы все было к лету готово. По пляжам подготавливаем сейчас буи, будем прочищать дно акватории.