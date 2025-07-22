35 дождевых колодцев дополнительно обустроили в Минске

В Минске обустроили 35 дополнительных дождеприемных колодцев для борьбы с подтоплениями. Сейчас возводится коллектор на участке от улицы Монтажников до очистных сооружений в деревне Ярково, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он поможет минимизировать подтопление территорий Фрунзенского района. Кроме того, строятся аварийные выпуски на дождевом коллекторе в районе улиц Плеханова, Васнецова и Ванеева. Они будут вести в Слепянскую водную систему. Сейчас разрабатывается проектная документация по 10 проблемным локациям. Они располагаются во Фрунзенском, Центральном, Партизанском, Первомайском и Московском районах столицы.

Артем Ганчар, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В Минске есть типичные места, которые подразумевают возможность подтопления при высокоинтенсивных осадках редкой повторяемости. Здесь мы руководствуемся планом «Посейдон», когда в точки подтопления выдвигается техника и наши люди выполняют работы по минимизации возможности подтопления. Надо понимать, что в период, когда коллекторы дождевой канализации переполнены, есть период времени до того, как они начнут освобождаться и пойдет плавное схождение воды.

Одна из основных причин подтопления городских территорий – выпадение высокоинтенсивных и при этом редко повторяющихся осадков. В частности, сильные дожди спровоцировали подтопления в столице 10 и 15 июля. Большая вода наблюдалась в 20 локациях.