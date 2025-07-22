В Минске загорелась квартира в общежитии на Солтыса

В Минске на улице Солтыса случился пожар. Загорелась одна из квартир 9-этажного общежития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На место выехали подразделения спасателей. По оперативной информации МЧС, произошло загорание имущества в двухкомнатной квартире на площади 20 квадратных метров. Спасатели совместно с персоналом эвакуировали 50 человек, из них 15 детей. Пострадавших нет.

Проснулся – дыма очень много на шестом этаже. Пришли пожарные, сказали эвакуироваться. Вышел, забрал самое ценное.

Я побежал смотреть, может, там нет хозяев. Пытался выбить дверь. Ничего не вышло. Спустилась обратно, потому что был уже сильный дым.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

По прибытии наблюдалось сильное задымление, также открытое горение на балконе третьего этажа. Впоследствии выяснилось, что произошло загорание имущества в двухкомнатной квартире на площади 20 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пожар был ликвидирован в 9:51.

На месте происшествия работало 12 единиц техники. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.