В Минске обсудили исторические корни белорусской государственности

В преддверии Дня Независимости особое значение приобретает осмысление истоков нашей государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основе суверенитета Беларуси лежит мощный исторический потенциал и политика в интересах народа.

Белорусский суверенитет – не просто политический статус, а результат многовекового исторического развития. Современные антропологические исследования доказывают глубокую связь поколений на нашей земле.

Большинство белорусов являются прямыми потомками людей, которые жили здесь тысячелетия. Потенциал государственности белорусского народа формировался веками и прошел через суровые исторические испытания. Сегодня реальная независимость страны строится на принципах защиты национальных интересов.