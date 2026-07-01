В Минске обсудили исторические корни белорусской государственности

В преддверии Дня Независимости особое значение приобретает осмысление истоков нашей государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основе суверенитета Беларуси лежит мощный исторический потенциал и политика в интересах народа.
Белорусский суверенитет – не просто политический статус, а результат многовекового исторического развития. Современные антропологические исследования доказывают глубокую связь поколений на нашей земле.
Большинство белорусов являются прямыми потомками людей, которые жили здесь тысячелетия. Потенциал государственности белорусского народа формировался веками и прошел через суровые исторические испытания. Сегодня реальная независимость страны строится на принципах защиты национальных интересов.
Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В 1996 году на республиканском референдуме народ сам определил, что он считает, что именно 3 июля мы должны отмечать эту дату, связанную с независимостью Республики Беларусь. Почему? Потому что без Победы в Великой Отечественной войне не было бы ни белорусского народа, ни белорусского государства. То, что пытались реализовать на нашей территории нацисты.
Сохранение исторической памяти имеет огромное значение. И у нас в Республике Беларусь государством делается для этого очень и очень много. Отмечу, если мы говорим о событиях Великой Отечественной войны, то приняты законы о недопущении реабилитации нацистов и их пособников, закон о геноциде белорусского народа. Генеральная прокуратура Республики Беларусь ведет огромную работу по установлению фактов геноцида.
Независимость государства стала главным общим достижением белорусского народа. Ответственность за прошлое и стабильность в настоящем позволяют уверенно смотреть в завтрашний день. Исторические корни и мощный потенциал государственности обеспечивают надежный фундамент для дальнейшего развития суверенной Беларуси.