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В Минске обсудили исторические корни белорусской государственности

01 июля 2026 17:04
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В преддверии Дня Независимости особое значение приобретает осмысление истоков нашей государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основе суверенитета Беларуси лежит мощный исторический потенциал и политика в интересах народа. 

Белорусский суверенитет – не просто политический статус, а результат многовекового исторического развития. Современные антропологические исследования доказывают глубокую связь поколений на нашей земле. 

Большинство белорусов являются прямыми потомками людей, которые жили здесь тысячелетия. Потенциал государственности белорусского народа формировался веками и прошел через суровые исторические испытания. Сегодня реальная независимость страны строится на принципах защиты национальных интересов.

В Минске обсудили исторические корни белорусской государственности-2

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В 1996 году на республиканском референдуме народ сам определил, что он считает, что именно 3 июля мы должны отмечать эту дату, связанную с независимостью Республики Беларусь. Почему? Потому что без Победы в Великой Отечественной войне не было бы ни белорусского народа, ни белорусского государства. То, что пытались реализовать на нашей территории нацисты. 

Сохранение исторической памяти имеет огромное значение. И у нас в Республике Беларусь государством делается для этого очень и очень много. Отмечу, если мы говорим о событиях Великой Отечественной войны, то приняты законы о недопущении реабилитации нацистов и их пособников, закон о геноциде белорусского народа. Генеральная прокуратура Республики Беларусь ведет огромную работу по установлению фактов геноцида.

Независимость государства стала главным общим достижением белорусского народа. Ответственность за прошлое и стабильность в настоящем позволяют уверенно смотреть в завтрашний день. Исторические корни и мощный потенциал государственности обеспечивают надежный фундамент для дальнейшего развития суверенной Беларуси.

# Вячеслав Данилович # История # Великая Отечественная война

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