В Минской области под второй укос трав отвели 210 тыс. гектаров

В Минской области идет второй укос многолетних трав. Всего по региону в плане 210 тысяч гектаров. Скошено уже 26 % от общего объема. К работе подключены все хозяйства. Темп наращивают каждый день, чтобы успеть в благоприятные агротехнические сроки. Активно включились в кампанию и аграрии Смолевичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.