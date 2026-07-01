В Минской области под второй укос трав отвели 210 тыс. гектаров
В Минской области идет второй укос многолетних трав. Всего по региону в плане 210 тысяч гектаров. Скошено уже 26 % от общего объема. К работе подключены все хозяйства. Темп наращивают каждый день, чтобы успеть в благоприятные агротехнические сроки. Активно включились в кампанию и аграрии Смолевичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В сельхозпредприятии «Первомайский» стартовал второй этап кормозаготовки. С первого получено 10,5 тысячи тонн зеленой массы. Ставку в хозяйстве делают на травосмесь. Особое внимание уделяют фазе роста растений. Именно соблюдение сроков гарантирует питательность корма.
В хозяйстве идет активная подготовка к жатве зерновых. Предстоит убрать площади свыше 2 тысяч гектаров. Начнут с озимого ячменя.
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