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В Минске обсудили, что нужно изменить в законе по обеспечению пограничной безопасности

16 сентября 2022 09:58
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Новости Беларуси. В условиях кардинально меняющейся мировой обстановки, а также появления новых вызовов и угроз для национальной безопасности крайне важно уделять внимание охране наших рубежей, в том числе на законотворческом уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске обсудили, что нужно изменить в законе по обеспечению пограничной безопасности-1

С этой целью в Институте пограничной службы состоялась встреча парламентариев и представителей оборонного ведомства. Не только проанализировали практическое применение действующих законов в военной сфере, но и обсудили возможные пробелы в нормотворчестве, которые необходимо восполнить для обеспечения безопасности и спокойствия белорусов.

В Минске обсудили, что нужно изменить в законе по обеспечению пограничной безопасности-4

Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нам необходимо сверить часы, чтобы определиться, что в дальнейшем нам необходимо в законотворческом процессе активизировать по обеспечению пограничной безопасности, чтобы надежно охранялась государственная граница, чтобы был мир, безопасность и спокойствие у наших людей.

В Минске обсудили, что нужно изменить в законе по обеспечению пограничной безопасности-7

Также депутат рассказал, что уже подготовлены изменения в закон о государственной границе, которые направлены на обеспечение безопасности граждан, находящихся в пограничной полосе.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Маркевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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