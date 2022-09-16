В Минске обсудили, что нужно изменить в законе по обеспечению пограничной безопасности

Новости Беларуси. В условиях кардинально меняющейся мировой обстановки, а также появления новых вызовов и угроз для национальной безопасности крайне важно уделять внимание охране наших рубежей, в том числе на законотворческом уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этой целью в Институте пограничной службы состоялась встреча парламентариев и представителей оборонного ведомства. Не только проанализировали практическое применение действующих законов в военной сфере, но и обсудили возможные пробелы в нормотворчестве, которые необходимо восполнить для обеспечения безопасности и спокойствия белорусов.

Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нам необходимо сверить часы, чтобы определиться, что в дальнейшем нам необходимо в законотворческом процессе активизировать по обеспечению пограничной безопасности, чтобы надежно охранялась государственная граница, чтобы был мир, безопасность и спокойствие у наших людей.