Прямой эфир

В Беларуси посеяно 27% площадей озимых

16 сентября 2022 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 414 тысяч гектаров, или 27 % запланированной площади. Сев озимых зерновых культур продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси посеяно 27% площадей озимых-1

Самые высокие темпы набрали аграрии Минской и Могилевской областей. Также активно идет сбор урожая. Убрана десятая часть сахарной свеклы, выкопана почти четверть картофеля.

# Посевная кампания # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
22 сентября минские автомобилисты смогут ездить на общественном транспорте бесплатно
16 сентября 2022 06:48

22 сентября минские автомобилисты смогут ездить на общественном транспорте бесплатно

Басков: я бы хотел, чтобы для наших деток День народного единства стал символом добра, мира и взаимовыручки
16 сентября 2022 06:32

Басков: я бы хотел, чтобы для наших деток День народного единства стал символом добра, мира и взаимовыручки

Зубы не такие и очки с толстыми линзами. Почему дети с особенностями чаще подвергаются травле?
15 сентября 2022 22:01

Зубы не такие и очки с толстыми линзами. Почему дети с особенностями чаще подвергаются травле?