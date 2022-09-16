В Беларуси посеяно 27% площадей озимых

Новости Беларуси. 414 тысяч гектаров, или 27 % запланированной площади. Сев озимых зерновых культур продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 414 тысяч гектаров, или 27 % запланированной площади. Сев озимых зерновых культур продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самые высокие темпы набрали аграрии Минской и Могилевской областей. Также активно идет сбор урожая. Убрана десятая часть сахарной свеклы, выкопана почти четверть картофеля.