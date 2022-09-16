22 сентября минские автомобилисты смогут ездить на общественном транспорте бесплатно

Новости Беларуси. Загазованность воздуха, высокое потребление топлива, пробки на дорогах – от всего этого призывают отказаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск присоединяется к неделе мобильности, которая проходит в различных городах и странах и как раз заключается в том, чтобы обратить внимание общественности на проблемы передвижения на личном авто и призвать жителей к использованию альтернативного транспорта.