22 сентября минские автомобилисты смогут ездить на общественном транспорте бесплатно

Новости Беларуси. Загазованность воздуха, высокое потребление топлива, пробки на дорогах – от всего этого призывают отказаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Загазованность воздуха, высокое потребление топлива, пробки на дорогах – от всего этого призывают отказаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск присоединяется к неделе мобильности, которая проходит в различных городах и странах и как раз заключается в том, чтобы обратить внимание общественности на проблемы передвижения на личном авто и призвать жителей к использованию альтернативного транспорта.
Кульминацией акции станет День без автомобиля, который пройдет 22 сентября. Ну а чтобы автомобилисты охотнее расставались со своими «ласточками», им в этот день предоставят право бесплатного проезда в общественном транспорте. Вместо талона достаточно будет предъявить водительское удостоверение и техпаспорт на машину.