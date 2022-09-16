Прямой эфир

22 сентября минские автомобилисты смогут ездить на общественном транспорте бесплатно

16 сентября 2022 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Загазованность воздуха, высокое потребление топлива, пробки на дорогах – от всего этого призывают отказаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 сентября минские автомобилисты смогут ездить на общественном транспорте бесплатно-1

Минск присоединяется к неделе мобильности, которая проходит в различных городах и странах и как раз заключается в том, чтобы обратить внимание общественности на проблемы передвижения на личном авто и призвать жителей к использованию альтернативного транспорта.

22 сентября минские автомобилисты смогут ездить на общественном транспорте бесплатно-4

Кульминацией акции станет День без автомобиля, который пройдет 22 сентября. Ну а чтобы автомобилисты охотнее расставались со своими «ласточками», им в этот день предоставят право бесплатного проезда в общественном транспорте. Вместо талона достаточно будет предъявить водительское удостоверение и техпаспорт на машину.

# Автомобили # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Басков: я бы хотел, чтобы для наших деток День народного единства стал символом добра, мира и взаимовыручки
16 сентября 2022 06:32

Басков: я бы хотел, чтобы для наших деток День народного единства стал символом добра, мира и взаимовыручки

Зубы не такие и очки с толстыми линзами. Почему дети с особенностями чаще подвергаются травле?
15 сентября 2022 22:01

Зубы не такие и очки с толстыми линзами. Почему дети с особенностями чаще подвергаются травле?

«Если честно, лучше тут, в Беларуси». Немцы из Спорово поделились, почему переехали в нашу страну
15 сентября 2022 19:37

«Если честно, лучше тут, в Беларуси». Немцы из Спорово поделились, почему переехали в нашу страну