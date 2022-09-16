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Басков: я бы хотел, чтобы для наших деток День народного единства стал символом добра, мира и взаимовыручки

16 сентября 2022 06:32
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Новости Беларуси. В преддверии Дня народного единства сенатор Дмитрий Басков встретился с воспитанниками Молодечненской специальной школы-интерната для детей с нарушениями зрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Басков: я бы хотел, чтобы для наших деток День народного единства стал символом добра, мира и взаимовыручки-1

В центре внимания были вопросы патриотизма, сохранения исторической памяти и подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Для гостей ребята подготовили насыщенную концертную программу, а также уникальную карту Беларуси с геральдическими символами и особенностями каждого из регионов.

Басков: я бы хотел, чтобы для наших деток День народного единства стал символом добра, мира и взаимовыручки-4

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень скоро в нашей стране пройдет молодой государственный праздник – День народного единства. Каждый вкладывает свой смысл в этот праздник. Я бы хотел, чтобы для наших деток он стал символом добра, мира, взаимопонимания, взаимовыручки и помощи друг другу. Именно это мы и увидели сегодня в этой специализированной школе-интернате. Эти детки являются большим сплоченным коллективом, большой командой, которые друг друга поддерживают, вместе развиваются и стараются совместно осуществить переход уже во взрослую жизнь.

Басков: я бы хотел, чтобы для наших деток День народного единства стал символом добра, мира и взаимовыручки-7

Встреча завершилась на праздничной ноте. Ребята получили подарки от гостей и сделали совместное фото.

# День народного единства # общество # Дмитрий Басков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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