Мария Василевич выступила на Ассамблее Межпарламентского союза в Анголе

Для укрепления мира, доверия и устойчивого развития: белорусские парламентарии продвигают объединительные созидательные инициативы на всех международных площадках. Ассамблея Межпарламентского союза проходит в Анголе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат Палаты представителей Мария Василевич выступила с докладом на форуме. Она обратила внимание на важность координации усилий парламентов, правительств и международных организаций в решении проблем современности, а также подчеркнула открытость Беларуси ко взаимодействию по актуальным вопросам международной повестки дня.

Мария Василевич, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации:

Беларусь полностью поддерживает позицию в том, что гендерное равенство играет ключевую роль в обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала. А также прилагает все усилия в поддержке развития гендерно равного общества, белорусские парламентарии готовы оказывать поддержку любым начинаниям, которые содействуют поддержке женщин в политической сфере.

Уважаемые коллеги! Торговля детьми связывает все страны и регионы в единую сеть международной преступной деятельности, из этого можно сделать вывод, что только формирование единой мировой стратегии позволит полностью разрешить эту проблему. Для искоренения торговли детьми решающее значение имеет взаимодействие между странами происхождения, странами транзита и странами назначения жертв этой торговли. Государства должны привлекать к ответственности участников преступной деятельности будь то вербовщики, посредники или те, кто пользуется услугами эксплуатируемых детей.

В ходе ассамблеи запланировано проведение ряда двусторонних встреч белорусских парламентариев с зарубежными коллегами.