В Могилёве стартует музыкальный фестиваль «Золотой шлягер – 2023»

Новости Беларуси. Время золотых шлягеров – музыкальный фестиваль приглашает в Могилев. Форум начинается сегодня, 24 октября, и продолжится до конца недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые организованный в 1995-м, сейчас «Золотой шлягер» – это широчайший формат проведения концертов и их жанровая тематика: от традиционных гала-концертов и сольных программ, творческих встреч и авторских вечеров до таких проектов, как «Золотой шлягер в джазе», «Народные артисты СССР приветствуют…», «Музыкальная кинопанорама», «Песни нашего двора» и «Музыкальный ринг». В ближайшие несколько дней на сцене областного Дворца культуры выступят белорусские артисты и многочисленные гости из-за рубежа. Программу «Этот мир придуман не нами», посвященную легендарному композитору Александру Зацепину, представит Национальный академический народный оркестр Беларуси имени Жиновича. Торжественное открытие форума состоится в четверг, 26 октября.