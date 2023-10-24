В Минске наградят победителей конкурса логотипа и слогана для Недели предпринимательства

Новости Беларуси. Развитие белорусского бизнеса в условиях глобальных экономических вызовов продолжают обсуждать в рамках Недели предпринимательства. Сегодня, 24 октября, в Минске состоится пленарное заседание форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в столице торжественно открыт новый коворкинг-центр для субъектов малого и среднего бизнеса. В сегодняшней программе также награждение победителей конкурса логотипа и слогана мероприятия. Завтра, 25 октября, в Могилеве откроется международный кооперационный форум «Сделано в России». А 27 октября в Минске назовут победителей и лауреатов конкурса «Импортозамещение». В развитии частного сектора экономики Беларуси акцент на высокотехнологичность. Ставка делается на регионы.