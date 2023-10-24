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В Минске наградят победителей конкурса логотипа и слогана для Недели предпринимательства

24 октября 2023 07:29
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Новости Беларуси. Развитие белорусского бизнеса в условиях глобальных экономических вызовов продолжают обсуждать в рамках Недели предпринимательства. Сегодня, 24 октября, в Минске состоится пленарное заседание форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске наградят победителей конкурса логотипа и слогана для Недели предпринимательства-1

Накануне в столице торжественно открыт новый коворкинг-центр для субъектов малого и среднего бизнеса. В сегодняшней программе также награждение победителей конкурса логотипа и слогана мероприятия. Завтра, 25 октября, в Могилеве откроется международный кооперационный форум «Сделано в России». А 27 октября в Минске назовут победителей и лауреатов конкурса «Импортозамещение». В развитии частного сектора экономики Беларуси акцент на высокотехнологичность. Ставка делается на регионы.

# Бизнес в Беларуси # общество # Фотофакт

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