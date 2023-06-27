Раньше обычного. Аграрии Минской области приступили к жатве

Новости Беларуси. Аграрии Минской области приступили к жатве-2023. Уборочная кампания стартовала раньше обычного. Среди первых в поле вышли традиционно представители южных районов, в частности Клецкого. Пока работают на полях с озимым ячменем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Эту культуру по всему центральному региону засеяли на площади 44 тысячи гектаров. Тем временем в Любанском районе убирают озимую сурепицу. Всего в Минской области под зерновые и зернобобовые отвели свыше 530 тысяч гектаров. И это с учетом кукурузы. Царицу полей – пшеницу – будут убирать на площади 185 тысяч гектаров. Затем приступят к озимому рапсу. Параллельно аграрии сеют промежуточные однолетние культуры.