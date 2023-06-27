Прямой эфир

Раньше обычного. Аграрии Минской области приступили к жатве

27 июня 2023 13:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Аграрии Минской области приступили к жатве-2023. Уборочная кампания стартовала раньше обычного. Среди первых в поле вышли традиционно представители южных районов, в частности Клецкого. Пока работают на полях с озимым ячменем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Раньше обычного. Аграрии Минской области приступили к жатве-1

Эту культуру по всему центральному региону засеяли на площади 44 тысячи гектаров. Тем временем в Любанском районе убирают озимую сурепицу. Всего в Минской области под зерновые и зернобобовые отвели свыше 530 тысяч гектаров. И это с учетом кукурузы. Царицу полей – пшеницу – будут убирать на площади 185 тысяч гектаров. Затем приступят к озимому рапсу. Параллельно аграрии сеют промежуточные однолетние культуры.

# Уборочная кампания # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Волшебной таблетки от игровой зависимости нет». Как отучить ребёнка от этой привычки?
27 июня 2023 12:59

«Волшебной таблетки от игровой зависимости нет». Как отучить ребёнка от этой привычки?

Обучают по 13 востребованным специальностям высшего образования. Почему абитуриентам стоит поступать в БТЭУ ПК?
27 июня 2023 12:34

Обучают по 13 востребованным специальностям высшего образования. Почему абитуриентам стоит поступать в БТЭУ ПК?

Лукашенко: много разговоров и болтовни о «Вагнере», а мы прагматично к этому подходим
27 июня 2023 12:08

Лукашенко: много разговоров и болтовни о «Вагнере», а мы прагматично к этому подходим