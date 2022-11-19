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В Минске назвали победителя Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»

19 ноября 2022 20:16
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Новости Беларуси. Самые яркие и талантливые. В стране выбрали «Лидера года – 2022». За почетное звание боролись представители всех регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какими качествами должен обладать настоящий лидер и кто же удостоен главной награды? Интригу раскроет Карина Верховцева.

В Минске назвали победителя Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»-1

Взаимодействовала со всеми бобрами Бобруйска, гонялась по стадионам и за автобусом гналась. Все, чтобы показать, какая я активная.

В Минске назвали победителя Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»-4

Здесь только лучшие из лучших – всего семь ребят. С каждым группа поддержки и большая творческая команда. Представители из каждого региона страны. Часовые репетиции, городской, а после и областной этапы. Перед началом уже республиканского тура с участниками пообщался министр образования. Разговор в формате диалоговой площадки. Большая часть вопросов по теме вступительной кампании. Из зала также прозвучал вопрос о личных качествах, которыми должен обладать настоящий лидер.

В Минске назвали победителя Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»-7

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
В первую очередь, конечно, ответственность, человек должен понимать, что то, что он реализует, и ту команду, которую он ведет и объединяет вокруг себя, – она должна отвечать за те инициативы, которые реализовывает. И очень важный аспект это, конечно, забота о тех людях, которые наиболее нуждаются в нашей поддержке.

В Минске назвали победителя Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»-10

На главной сцене центра художественного творчества детей и молодежи сегодня было все. От игры на баяне до исполнения песен. Каждый в своем творческом номере старался показать то, в чем по-настоящему мастер. А удается ли активистам показывать такие же результаты в учебе?

В Минске назвали победителя Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»-13

Владислава Кръстева, учащаяся СШ № 28 Бобруйска, участник Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»:
Удается. У меня аттестат с отличием. И сейчас я планирую золотую медаль получить. Пока все получается.

За несколько минут до финального выступления в зале и за кулисами чувствовалось волнение. И нет, не только участников и педагогов.

В Минске назвали победителя Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»-16

Андрей Овечкин, отец участника Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»:
Мама, я, вся наша семья. Все переживания только отцовские, родительские.

В Минске назвали победителя Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»-19

Когда лидерские качества формируются в семье. Для Никиты Овечкина его отец – главная поддержка и опора. Парень – настоящая гордость не только родителей, но и его малой родины. Он не скрывает: каждая его победа – результат правильного воспитания.

В Минске назвали победителя Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»-22

Никита Овечкин, учащийся СШ № 1 Новогрудка, участник Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»:
Родители больше помогали по организационной части. Именно генераторы идей это мы и наши педагоги. А вот по организационной части родители, безусловно, помогали. Даже сегодня папа приехал, чтобы забрать нашу команду с конкурса.

В Минске назвали победителя Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»-25

Карина Верховцева, корреспондент:
Главная интрига сегодняшнего дня для этих ребят разрешится буквально через несколько секунд. И прямо сейчас мы узнаем, кто же все-таки стал «Лидером года – 2022».

В Минске назвали победителя Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»-28

Победитель конкурса Овечкин Никита!

В Минске назвали победителя Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»-31

За обратной стороной главной статуэтки и титула прячутся не только бессонные ночи и масса переживаний. Сотни новых знакомств, колоссальный опыт и эмоции, которые всегда бесценны. Глядя на количество таких талантливых и амбициозных школьников, понимаешь, что будущее нашей страны в надежных руках.

# Конкурс # общество # Андрей Иванец # Карина Верховцева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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