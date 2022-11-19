В Минске назвали победителя Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»

Новости Беларуси. Самые яркие и талантливые. В стране выбрали «Лидера года – 2022». За почетное звание боролись представители всех регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какими качествами должен обладать настоящий лидер и кто же удостоен главной награды? Интригу раскроет Карина Верховцева.

Взаимодействовала со всеми бобрами Бобруйска, гонялась по стадионам и за автобусом гналась. Все, чтобы показать, какая я активная.

Здесь только лучшие из лучших – всего семь ребят. С каждым группа поддержки и большая творческая команда. Представители из каждого региона страны. Часовые репетиции, городской, а после и областной этапы. Перед началом уже республиканского тура с участниками пообщался министр образования. Разговор в формате диалоговой площадки. Большая часть вопросов по теме вступительной кампании. Из зала также прозвучал вопрос о личных качествах, которыми должен обладать настоящий лидер.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

В первую очередь, конечно, ответственность, человек должен понимать, что то, что он реализует, и ту команду, которую он ведет и объединяет вокруг себя, – она должна отвечать за те инициативы, которые реализовывает. И очень важный аспект – это, конечно, забота о тех людях, которые наиболее нуждаются в нашей поддержке.

На главной сцене центра художественного творчества детей и молодежи сегодня было все. От игры на баяне до исполнения песен. Каждый в своем творческом номере старался показать то, в чем по-настоящему мастер. А удается ли активистам показывать такие же результаты в учебе?

Владислава Кръстева, учащаяся СШ № 28 Бобруйска, участник Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»:

Удается. У меня аттестат с отличием. И сейчас я планирую золотую медаль получить. Пока все получается. За несколько минут до финального выступления в зале и за кулисами чувствовалось волнение. И нет, не только участников и педагогов.

Андрей Овечкин, отец участника Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»:

Мама, я, вся наша семья. Все переживания только отцовские, родительские.

Когда лидерские качества формируются в семье. Для Никиты Овечкина его отец – главная поддержка и опора. Парень – настоящая гордость не только родителей, но и его малой родины. Он не скрывает: каждая его победа – результат правильного воспитания.

Никита Овечкин, учащийся СШ № 1 Новогрудка, участник Республиканского конкурса «Лидер года – 2022»:

Родители больше помогали по организационной части. Именно генераторы идей – это мы и наши педагоги. А вот по организационной части родители, безусловно, помогали. Даже сегодня папа приехал, чтобы забрать нашу команду с конкурса.

Карина Верховцева, корреспондент:

Главная интрига сегодняшнего дня для этих ребят разрешится буквально через несколько секунд. И прямо сейчас мы узнаем, кто же все-таки стал «Лидером года – 2022».

Победитель конкурса Овечкин Никита!