Для транспортировки мороженого-гиганта понадобился подъёмный кран! Оно войдёт в книгу рекордов Беларуси

Новости Беларуси. Самое большое мороженое пломбир и самый тяжелый глазированный творожный сырок. Вкусные рекорды установили 19 ноября в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К своему профессиональному празднику компания «Бабушкина крынка» представила свои достижения. Среди них четыре невероятные позиции, которые войдут в книгу рекордов Беларуси. Как выглядят сладости-великаны, видела Юлия Мычка.

Мороженое-гигант весом в 150 килограммов, а огромный творожный сырок еще тяжелее. Внушительную головку твердого сыра в зал с трудом внесли восемь мужчин. Доставить эти кулинарные шедевры на праздник оказалось не так просто. Для транспортировки холодной сладости понадобился подъемный кран.

Все шедевры сделаны руками сотрудников предприятия «Бабушкина крынка». Например, к изготовлению твердого сыра-великана мастера Белыничского филиала преступили еще в октябре. На 100-килограммовую головку ушло 120 тонн молока. Натуральное и высококачественное сырье плюс современные технологии – это то, за что белорусы (и не только) так любят могилевский бренд. В ответ на такое доверие «Бабушкина крынка» каждый год оправдывает ожидания покупателей и удивляет ассортиментом на полках.

Галина Титенкова, заместитель генерального директора компании «Бабушкина крынка»:

На производстве мы поставили очень много новых видов, ввели в эксплуатацию линию итальянскую, как бы это ни было сложно, запустили около 12 наименований йогурта на этой линии, напиток сывороточный, все сделали для нашего покупателя, чтобы его удовлетворить. Помимо этого, мы произвели и выпустили два новых вида мороженого для наших детей, розовое и синенькое. Подробнее здесь.

Вкусные великаны демонстрируют не только возможности предприятия, теперь они украсят страницы книги рекордов Беларуси. Оценить молочных рекордсменов успел и министр сельского хозяйства, отметив, что из достижений таких лидеров, как «Бабушкина крынка», складывается общий успех всей отрасли по переработке молока.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Вчера даже из уст Президента прозвучало это количество – более 1 800 наименований молочной продукции. Такого ассортимента, как в Республике Беларусь, нет нигде, ни в одной стране мира. Это однозначно. Но самое главное другое, то, что наша продукция пользуется очень серьезным спросом. И прошлый год у нас к уровню 2020 года был рекордный по экспорту продукции. И в этому году мы более чем на 8 миллиардов долларов поставим нашу мясо-молочную, хлебобулочную продукцию в более чем 100 стран мира.