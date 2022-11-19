Карпенков: «Любой враг, который сюда сунется, получит по зубам»

Новости Беларуси. Ассоциация ветеранов «Честь» провела большое военно-патриотическое соревнование для детей. Но есть и те, кто позорит все прекрасное, связанное с нашей Родиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О тех, кто, по мнению Григория Азаренка, позорит нашу Родину, читайте здесь.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это были мерзавцы своей жизни. Но есть другие люди. Есть другая порода. Змагары, вас ненавидят, вас презирают, вас будут бить три поколения белорусов. Молодые люди сегодня давали присягу на верность Родине. Артиллеристы, танкисты, десантники, летчики, мотострелки. Тысячи и тысячи молодых людей. И новые бойцы спецназа. Григорий Азаренок:

Николай Николаевич, разрешите вас поздравить с днем принятия присяги, какие у вас ощущения? Вы видели бойцов, они те самые спецназовцы.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Ощущение праздничное. Во внутренних войсках день принятия воинской присяги – это всегда праздник. Когда хорошие бойцы демобилизуются, знаете, немножко грустно. У родителей спрашиваю: какое у вас настроение? Они говорят: праздничное, потому что наши дети стали значительно взрослее. Они приняли воинскую присягу, им страна доверила оружие, и они являются настоящими защитниками. И молодые люди, которые пришли к нам, – очень хороший призыв. Мы призвали во внутренние войска 1 550 человек, укомплектовались на 105 %. Никогда не было такого высокого боевого духа и такого настроя пойти послужить своей Родине. Очень серьезная работа прессы, работа нашего идеологического аппарата поменяла людей внутренне, у них совершенно другое содержание. Они понимают, что время непростое и каждый должен идти и защищать свою Родину. А если понадобится, то и проявить себя. Поэтому праздничные ощущения, радуются родители, родственники, которые пришли, девушки говорят, что мы их будем ожидать. У нас сегодня здесь находится союз женщин. Очень хорошо поддержал, сказал мамам: будьте спокойны. И мы, и вы рядом, хорошая воинская часть, во внутренних войсках порядок. Девушки, выходите замуж только за тех парней, которые пошли служить и служат именно в спецназе. Поэтому праздничное настроение. Григорий Азаренок:

Тем не менее каждый день мы видим угрозы в сторону нашей Родины, какие-то боевики где-то готовятся, угрожают нам, говорят, что придут сюда. Эти бойцы – залог того, что все будет нормально?

Николай Карпенков:

Да, наши бойцы подготовлены, это залог того, что все будет спокойно. Любой враг, который сюда сунется, получит по зубам. Нам не стоит даже время тратить на эти какие-то добровольческие формирования, которые создаются, батальоны Кастуся Калиновского и прочее. Много слов, где-то там они находятся. Мы, действующие регулярные части внутренних войск и Вооруженных Сил, даже не должны обращать внимание на это. Воинская часть 3214, на данный момент демобилизовались порядка 350 человек, и каждый себя записал добровольцем, что если будет тяжело, трудно, то даже без объявления мобилизации, частично или полной, сами придут в часть, возьмут в руки оружие и будут сражаться с тем врагом, который к нам попытается сунуться. Все бойцы внутренних войск, которые увольнялись в 2020, 2021, 2022 году, записались добровольцами и приписались к своим частям. Мы на них оставили оружие, боеприпасы, форменное обмундирование, средства защиты. Нам не понадобится никаких призывов. Все прибудут и будут в своих частях в составе батальонов специального назначения, которые мы создаем, выполнять в одном строю с нами боевые задачи. А еще есть ветеранские организации. Те ветераны, офицеры, прапорщики, которые отслужили более 25 лет, но еще являются призывного возраста, мы из них тоже дополнительно сформировали определенные части. Все оформили по закону, как полагается. Приписали их к себе. Если только они где понадобятся, они прибудут в части. Именно эти ветераны, которые отслужили, которые в других государствах где-то являются ЧВК, наемниками, а это наши ветераны, которые без денег, от своего внутреннего мотивационного состояния готовы пойти и сражаться. Мы им будем отвечать, что никуда вы к нам не посмеете сунуться, потому что мы только этими подразделениями, подразделениями резерва, с ними разберемся и справимся.

Григорий Азаренок:

Это первое, среднее поколение белорусов. Но есть и те, кто много лет служил Родине. И они в строю. Ассоциация ветеранов «Честь», если надо, выйдет на рубежи и оторвет вам пятаки. И третье поколение белорусов. Самые маленькие. Они уже одевают форму и берцы покрепче. Они уже владеют оружием. Воспитанники военно-патриотических клубов. А к ним присоединяются и воспитанники ассоциации ветеранов МВД «Честь». Сегодня прошел мощный турнир среди детишек под патронажем бойцов Дмитрия Валерьевича Павлюченко.

Александр Дулик, организатор соревнований:

Мы находимся на турнире по смешанным единоборствам, посвященном 25-летию основания ассоциации «Честь». На соревнованиях присутствует более 10 команд, около 110 участников, насколько я знаю. Возраст: от 6 до 17 лет.

Дмитрий Павлюченко, председатель Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь»:

Мы на протяжении всех 25 лет всегда поддерживаем таких людей, как Александр Дулик, таких, которые организовывают молодежь, продвигают, проводят такие мероприятия, соревнования. Это тоже наша задача. Цель – воспитать интеллектуально и физически развитого человека. И именно такие соревнования этому способствуют. И именно единоборства, потому что это закалка характера, духа, тела, силы воли. И это дает импульс на всю жизнь. Человек, закаленный, развитый физически, достигает, как правило, в жизни больше и, по крайней мере, готов отстоять себя, свою семью и в целом Родину.