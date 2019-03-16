В Минске назвали имена победительниц национального конкурса «Женщина года – 2018»

Новости Беларуси. У них богатый внутренний мир и стремление быть лучше в любой жизненной ситуации. В Минске назвали имена победительниц конкурса «Женщина года – 2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 самых достойных участниц в пяти номинациях представили все области страны.

На конкурс были представлены кандидатуры 200 белорусок, каждая из них достигла успехов в разных сферах – от производства и сельского хозяйства до общественной работы и материнства. Победители названы в номинациях «Лидерство и успешное руководство», «Активная жизненная позиция», «Материнская слава», «Хозяйка села», «Духовность и культура».

Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики, председатель Белорусского союза женщин:

Женщины всегда солидарны друг с другом. И поэтому мы должны быть всегда вместе. От них от всех идет свет и тепло. Они настолько активны и настолько заинтересованы. Все вместе мы сможем решить те задачи, которые стоят перед нами. А какие? Жить хорошо.

Чествовали сегодня и ветеранов Великой Отечественной войны Тамару Завгороднюю-Юрасову и Лидию Волкову. Вместе с ними был дан старт новой патриотической акции Белорусского союза женщин «Женское лицо Победы», которая приурочена к 75-летию освобождения Беларуси.

В рамках акции планируется, что дети по всей стране смогут бесплатно посетить мемориалы и музеи. Экскурсии стартуют уже в конце марта. Белорусские женщины старшего поколения прошли нелегкие испытания: в годы войны они наравне с мужчинами сражались за независимость страны, в мирное время помогали восстанавливать экономику страны и воспитывали детей.