Снос барака на Папанина задерживается. От переезда отказывается 90-летняя пенсионерка

Новости Беларуси. Типичный для Грушевки дом 30-х годов прошлого столетия покинули все жильцы, кроме одной женщины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На месте барака планируют построить многоэтажку. Для переезда застройщик предложил большой семье пенсионерки почти 80 квадратных метров вместо 60. От, казалось бы, выгодного предложения она отказалась – жить с родственниками не хочет. Предоставить женщине отдельную квартиру администрация района возможности не имеет, вопрос с переселением решится в суде.