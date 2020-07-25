Студентка ГрГУ им. Я. Купалы: политика, которую сейчас проводит государство, – оно не ограничивает нас, наше будущее

Екатерина Жолнерчик, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: Учусь на инженерно-строительном факультете, окончила третий курс. Сюда я попала в составе стройотряда. Мы работаем на возведении реконструкции клинической больницы № 3. В Гродненской области не было онкодиспансера, поэтому здесь очень интересно работать.

Это связано с моей специальностью: здесь очень интересно набирать опыт, смотреть, как выполняются работы. Будет легче выполнять курсовые – все равно лучше увидеть, чем десять раз прочитать.

В нашей стране возводится очень много больниц, школ, детских садов. То есть специальность «строительство» очень востребована, интересная и можно найти везде себе место работы. При том, что у нас достойные зарплаты, у строителей. Мы можем еще в проектных организациях работать – тоже очень интересно: планы, архитектура.