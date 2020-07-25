Приёмное отделение 10-ой больницы планируют модернизировать. Что ещё там появилось в последние годы?

Настоящие медицинские дворцы – часть городской инфраструктуры. В развитие системы здравоохранения Минска за последние 5 лет вложено более 800 миллионов рублей, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».

Новые поликлиники, корпуса больниц, современная техника. Всё работает на благо здоровья не только минчан, но и жителей всей страны.

Михаил Попов, заместитель главного врача по лечебной работе 10-ой больницы г. Минска:

Любая технология приносит что-то новое. Так же, как открывшийся операционный блок в октябре, так и до этого открывшийся лазерный центр офтальмологический, так же, как закупленное эндоскопическое оборудование для операций на брюшной полости, выполнения операций грудной полости, на грудной стенке. Это всё очень важно.

При этом диагностические методы продолжают у нас развиваться. У нас внедрён ангиографический комплекс ещё в 2011 году. Кабинет МРТ также работает уже 4 года. Сейчас идут работы по установке второго компьютерного томографа.

И даст Бог, если всё сложится, как сейчас происходит, то и будет модернизация приёмного отделения по всем современным технологическим требованиям. Количество выполняемых высокотехнологичных операций в год составляет порядка 5 тысяч. Более 100 тысяч мы пациентов принимаем для консультативной помощи со всех регионов республики и из-за рубежа.