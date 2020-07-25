20 детсадов и 7 школ планируют построить в Минске до 2023 года

В Минске строят новые учреждения образования. Они становятся уютным домом не только для педагогов и учеников, но и для родителей, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
В Минске строят новые учреждения образования. Они становятся уютным домом не только для педагогов и учеников, но и для родителей, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Ирина Дрозд, директор средней школы №41 г. Минска:
Сегодня школа – это социокультурный центр, позволяющий здесь развиваться и детям, и взрослым. У нас есть бассейн, куда посещение открыто всем желающим.
У нас есть множество кружков.
Мы старались вложить в это здание всю душу и красоту, для того чтобы сюда было приятно приходить, чтобы здесь хотелось остаться, хотелось и учиться, и развиваться.
Поэтому, конечно, то вложение, которое сюда сделало государство, и сделало такой подарок в 2017 году микрорайону Домбровка – конечно же, оно, я думаю, оценено не только нами, работниками школы, но и населением микрорайона.
Десятки таких нужных и комфортных храмов знаний за последние годы украсили микрорайоны. Но программа не завершена. По поручению Президента до 2023 года в столице планируется построить 20 новых детских садов и 7 школ.
Эта школа открылась 3 года назад в Каменной Горке. Деньги, вложенные в образование – инвестиции в будущее. Современные знания ученики должны получать в новых стенах и это даёт результат.
Сергей Брановец, учитель географии средней школы №41 г. Минска:
Ученик, который закончит 11 классов общеобразовательной средней школы, должен не столько владеть каким-то предметом: географией, математикой, языком – неважно.
Он должен уметь ориентироваться в тех знаниях, которые он получил, уметь, в первую очередь, применять эти знания на практике. И наши выпускники, я уверен, нашли в себе то зерно, которое, в целом, они могут прорастить уже в реальной жизни и добиться определённых успехов.