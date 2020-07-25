20 детсадов и 7 школ планируют построить в Минске до 2023 года

В Минске строят новые учреждения образования. Они становятся уютным домом не только для педагогов и учеников, но и для родителей, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».

Ирина Дрозд, директор средней школы №41 г. Минска: Сегодня школа – это социокультурный центр, позволяющий здесь развиваться и детям, и взрослым. У нас есть бассейн, куда посещение открыто всем желающим.

У нас есть множество кружков.

Мы старались вложить в это здание всю душу и красоту, для того чтобы сюда было приятно приходить, чтобы здесь хотелось остаться, хотелось и учиться, и развиваться.

Поэтому, конечно, то вложение, которое сюда сделало государство, и сделало такой подарок в 2017 году микрорайону Домбровка – конечно же, оно, я думаю, оценено не только нами, работниками школы, но и населением микрорайона.

Десятки таких нужных и комфортных храмов знаний за последние годы украсили микрорайоны. Но программа не завершена. По поручению Президента до 2023 года в столице планируется построить 20 новых детских садов и 7 школ.