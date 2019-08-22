В Минске назвали имена 25 лучших педагогов проекта Общественной палаты Союзного государства

Новости Беларуси. Проект, который объединил десятки лучших учителей Беларуси и России, организован впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С инициативой о проведении такого конкурса выступила Общественная палата Союзного государства. В ее составе – политики, ученые и общественные деятели двух стран. Поддержать престиж и роль педагога в современном обществе – это главная цель, с которой выступили авторы идеи.

Раиса Прохорова, учитель средней школы № 35 Гродно:

Для меня это, конечно, очень хороший подарок, потому что в этом году 1 сентября исполняется 55 лет моего педагогического стажа. Участие в этой номинации… Вы знаете, наверное, вся наша жизнь – это участие в какой-то номинации, связанной со школой, и каждый рабочий день в школе – это твое вдохновение, это твоя жизнь.

Николай Чергинец, сопредседатель Общественной палаты Союзного государства, председатель ОО «Союз писателей Беларуси»:

Отобрано 25 учителей, которые работают в Беларуси как лучшие с точки зрения их вклада в развитие не только обучения, но и молодежи, и детей в первую очередь, и в укрепление дружбы между народами.