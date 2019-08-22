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В Минске назвали имена 25 лучших педагогов проекта Общественной палаты Союзного государства

22 августа 2019 06:50
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Новости Беларуси. Проект, который объединил десятки лучших учителей Беларуси и России, организован впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске назвали имена 25 лучших педагогов проекта Общественной палаты Союзного государства-1

С инициативой о проведении такого конкурса выступила Общественная палата Союзного государства. В ее составе – политики, ученые и общественные деятели двух стран. Поддержать престиж и роль педагога в современном обществе – это главная цель, с которой выступили авторы идеи.

В Минске назвали имена 25 лучших педагогов проекта Общественной палаты Союзного государства-4

Раиса Прохорова, учитель средней школы № 35 Гродно:
Для меня это, конечно, очень хороший подарок, потому что в этом году 1 сентября исполняется 55 лет моего педагогического стажа. Участие в этой номинации… Вы знаете, наверное, вся наша жизнь – это участие в какой-то номинации, связанной со школой, и каждый рабочий день в школе – это твое вдохновение, это твоя жизнь.

В Минске назвали имена 25 лучших педагогов проекта Общественной палаты Союзного государства-7

Николай Чергинец, сопредседатель Общественной палаты Союзного государства, председатель ОО «Союз писателей Беларуси»:
Отобрано 25 учителей, которые работают в Беларуси как лучшие с точки зрения их вклада в развитие не только обучения, но и молодежи, и детей в первую очередь, и в укрепление дружбы между народами.

В Минске назвали имена 25 лучших педагогов проекта Общественной палаты Союзного государства-10

В итоге самых достойных выбрали сразу в пяти номинациях. Торжественная церемония награждения прошла в столичном Доме литератора.

# Учитель # общество # Раиса Прохорова # Николай Чергинец # Фотофакт

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