«Память о той страшной войне»: мемориал павшим защитникам Отечества открыли после реконструкции в Россонском районе

Новости Беларуси. Мемориал защитникам, погибшим в годы Великой Отечественной, открыли после реконструкции в Россонском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В братской могиле вечный покой обрели 600 бойцов Красной Армии. Известны имена 244-х. Это солдаты и офицеры, партизаны и подпольщики, которые скончались в местном госпитале у деревни Гришино.

Анатолий Васюнькин, житель деревни Заборье:

Главное, чтобы в народе жила память. Память о той страшной войне, которую прошли наши деды, отцы. Без этого нельзя. Без этого нет просто будущего.

Яна Котова, учащаяся Россонской средней школы имени П. М. Машерова:

Надо помнить об этом, потому что это большая трагедия. Мы потеряли большое население, и потом это очень долго восстанавливалось.