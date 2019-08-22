«Память о той страшной войне»: мемориал павшим защитникам Отечества открыли после реконструкции в Россонском районе

Новости Беларуси. Мемориал защитникам, погибшим в годы Великой Отечественной, открыли после реконструкции в Россонском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мемориал защитникам, погибшим в годы Великой Отечественной, открыли после реконструкции в Россонском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В братской могиле вечный покой обрели 600 бойцов Красной Армии. Известны имена 244-х. Это солдаты и офицеры, партизаны и подпольщики, которые скончались в местном госпитале у деревни Гришино.
Анатолий Васюнькин, житель деревни Заборье:
Главное, чтобы в народе жила память. Память о той страшной войне, которую прошли наши деды, отцы. Без этого нельзя. Без этого нет просто будущего.
Яна Котова, учащаяся Россонской средней школы имени П. М. Машерова:
Надо помнить об этом, потому что это большая трагедия. Мы потеряли большое население, и потом это очень долго восстанавливалось.
Землю с мемориала в Гришино поместили в общую капсулу. Позже ее с землей других братских могил региона доставят в Минск в Храм-памятник в честь Всех Святых. Акция «Во славу общей Победы» продолжается.