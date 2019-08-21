«Тематика народных праздников Беларуси по временам года»: в Солигорске появились новые необычные остановки

Новости Беларуси. В Солигорске появились три новых остановочных пункта. Образовательные уличные площадки знакомят жителей с народными традициями и бытом, историческими фактами и знаменитыми писателями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Солигорске появились три новых остановочных пункта. Образовательные уличные площадки знакомят жителей с народными традициями и бытом, историческими фактами и знаменитыми писателями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На проспекте Мира теперь в ожидании автобуса можно почитать информацию о Национальном парке «Беловежская пуща». Еще одна площадка знакомит с белорусскими праздниками.
Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского райисполкома:
Это тематика народных праздников Беларуси по временам года. В 2019 году установлено пять остановочных павильонов, планируется установка еще семи.
Необычный пилотный проект стартовал еще в 2018 году. Тогда на улицах города появилось пять образовательных остановок.