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«Тематика народных праздников Беларуси по временам года»: в Солигорске появились новые необычные остановки

21 августа 2019 21:06
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Новости Беларуси. В Солигорске появились три новых остановочных пункта. Образовательные уличные площадки знакомят жителей с народными традициями и бытом, историческими фактами и знаменитыми писателями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Тематика народных праздников Беларуси по временам года»: в Солигорске появились новые необычные остановки-1

На проспекте Мира теперь в ожидании автобуса можно почитать информацию о Национальном парке «Беловежская пуща». Еще одна площадка знакомит с белорусскими праздниками.

«Тематика народных праздников Беларуси по временам года»: в Солигорске появились новые необычные остановки-4

Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского райисполкома:
Это тематика народных праздников Беларуси по временам года. В 2019 году установлено пять остановочных павильонов, планируется установка еще семи.

«Тематика народных праздников Беларуси по временам года»: в Солигорске появились новые необычные остановки-7

Необычный пилотный проект стартовал еще в 2018 году. Тогда на улицах города появилось пять образовательных остановок.

# Арт-проекты # общество # Валентин Стасюкевич # Фотофакт

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