«Тематика народных праздников Беларуси по временам года»: в Солигорске появились новые необычные остановки

Новости Беларуси. В Солигорске появились три новых остановочных пункта. Образовательные уличные площадки знакомят жителей с народными традициями и бытом, историческими фактами и знаменитыми писателями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На проспекте Мира теперь в ожидании автобуса можно почитать информацию о Национальном парке «Беловежская пуща». Еще одна площадка знакомит с белорусскими праздниками.

Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского райисполкома:

Это тематика народных праздников Беларуси по временам года. В 2019 году установлено пять остановочных павильонов, планируется установка еще семи.