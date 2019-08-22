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WorldSkills-2019 пройдёт в Казани с 22 по 27 августа

22 августа 2019 06:22
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси выступит на 45-м международном чемпионате WorldSkills. Он стартует 22 августа в Казани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

WorldSkills-2019 пройдёт в Казани с 22 по 27 августа-1

Это своего рода Олимпийские игры для молодежи по профессиональному мастерству. В соревнованиях примут участие полторы тысячи участников из 63-х стран. За работой конкурсантов будут следить две тысячи экспертов. Лучших определят в логистике, строительстве, машиностроении, информационных технологиях, сфере услуг и дизайне.

WorldSkills-2019 пройдёт в Казани с 22 по 27 августа-4

Впервые состязания пройдут по профессиям будущего. Это квантовые, лазерные технологии, робототехника, беспилотная авиация и многое другое.

# Конкурс # общество # Фотофакт

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