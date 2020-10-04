В Минске наградили участников конкурса «Отличники войсковой разведки». Какой результат показала Беларусь?

Новости Беларуси. В Минске состоялось торжественное награждение участников конкурса «Отличники войсковой разведки», который проходил в рамках «Армейских международных игр – 2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске состоялось торжественное награждение участников конкурса «Отличники войсковой разведки», который проходил в рамках «Армейских международных игр – 2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2020 году наша команда поднялась на третью ступень пьедестала, уступив лишь хозяевам состязания – сборной России и Узбекистана, при этом обойдя военнослужащих из Китая, Южной Осетии, Таджикистана, Лаоса, Конго, ЮАР и Афганистана.
Руслан Косыгин, начальник управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Задействованы были все составляющие, все, что касается мероприятий непосредственной подготовки, индивидуальной и командной. Огромный объем работы был проведен обеспечивающим персоналом – те, кто отслеживал результаты, те, кто вырабатывал тактику действий с учетом анализа прошлых Армейских игр и прошлых состязаний «Отличники войсковой разведки». Конечно же, те, кто помогал восстанавливаться: это и медицинская составляющая, и все, что касается технической составляющей.
Задействованы были практически все компоненты, которые реализовали свои задачи в полном объеме. В результате с учетом индивидуальной подготовки и, конечно же, командной подготовки мы смогли сражаться на равных с сильнейшими командами мира и смогли показать достойнейший результат.
Конкурс состоял из пяти этапов. Разведчики десантировались и совершали многокилометровые марш-броски, выявляли лучших в вождении боевых машин пехоты, демонстрировали навыки боевой и физической подготовки на комплексе препятствий «Тропа разведчика». Им также предстояло выполнить индивидуальные и групповые стрельбы из штатного оружия, а также преодолеть водные преграды вплавь и на боевой технике.