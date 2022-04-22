Прямой эфир

Как приготовить творожную пасху? Семейный рецепт от хозяюшки

22 апреля 2022 11:15
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Светлый праздник на пороге. Соберем сливки и приготовим творожную пасху. Нежно. Полезно. Красиво. Неземной десерт. Святой атрибут.

Как приготовить творожную пасху? Семейный рецепт от хозяюшки-1

Елена Станкевич, хозяюшка:
Мы расскажем вам рецепт наш семейный, и помогут мне в этом мой сыночек Роман и дочка Алиса. Берем творог 400 грамм, добавляем в него сметану 120 грамм, сахар 150 грамм. Алисонька, поможешь маме? Давай, всыпай сахар. Добавляем щепотку соли.

Как приготовить творожную пасху? Семейный рецепт от хозяюшки-4

Семейная кулинарка объединяет. Для аромата немножко ванильной эссенции. Растворим 10 грамм желатина в 50 граммах воды. Пока он будет набухать, взобьем блендером творожную массу. Как только станет послушной и однородной, добавим 50 грамм теплого сливочного масла.

Елена Станкевич:
Берем желатин и растапливаем его в микроволновке или на паровой бане, импульсами 15 секунд, чтобы он не закипел. В желатин добавляем немного творожной массы и доводим до комнатной температуры, чтобы масса не свернулась.

Как приготовить творожную пасху? Семейный рецепт от хозяюшки-7

Фейерверк в студию. Засыпаем цукаты. Можете использовать орехи, сухофрукты на вкус и цвет. Перемешиваем. Берем пасхальную формочку, кладем влажную марлю и аккуратно перекладываем массу. Прижимаем гнетом и отправляем в холодное место на 12 часов. 

Как приготовить творожную пасху? Семейный рецепт от хозяюшки-10

Елена Станкевич:
Пасха готова спустя 12 часов, сейчас будем украшать.

Наряжайте пирамидку от чистого сердца. К слову, усеченная пирамида символизирует Голгофу, где распяли Спасителя.

Как приготовить творожную пасху? Семейный рецепт от хозяюшки-13

Елена Станкевич:
Наш десерт готов, вкусный и полезный, кушайте на здоровье. Светлого всем праздника.

# Кулинария # общество # Елена Станкевич # Анастасия Макеева # Фотофакт

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