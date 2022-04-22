Как приготовить творожную пасху? Семейный рецепт от хозяюшки

Елена Станкевич, хозяюшка: Мы расскажем вам рецепт наш семейный, и помогут мне в этом мой сыночек Роман и дочка Алиса. Берем творог 400 грамм, добавляем в него сметану 120 грамм, сахар 150 грамм. Алисонька, поможешь маме? Давай, всыпай сахар. Добавляем щепотку соли.

Семейная кулинарка объединяет. Для аромата немножко ванильной эссенции. Растворим 10 грамм желатина в 50 граммах воды. Пока он будет набухать, взобьем блендером творожную массу. Как только станет послушной и однородной, добавим 50 грамм теплого сливочного масла.

Елена Станкевич:

Берем желатин и растапливаем его в микроволновке или на паровой бане, импульсами 15 секунд, чтобы он не закипел. В желатин добавляем немного творожной массы и доводим до комнатной температуры, чтобы масса не свернулась.